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Захворюваність на COVID-19 зростає: в Україні лише одна область залишилася у "жовтій" зоні

Захворюваність на COVID-19 зростає: в Україні лише одна область залишилася у "жовтій" зоні

Київ • УНН

 • 37563 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. В Україні через підвищений рівень захворюванюваності на коронавірус лише одна область входить до "жовтої" зони епідемічної небезпеки, інші — до "помаранчевої" та "червоної". Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.

Деталі

Загалом в Україні рівень захворюваності на COVID-19 становить 1249 на 100 тис. населення, тоді як норма для “зеленої” зони до 75 на 100 тис. населення. Усе, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.

Наразі цей показник перевищує встановлений рівень у 16,65 разів.

До "помаранчевої" зони входить 21 область і Київ, до "червоної" — Івано-Франківська та Рівненська області.

Полтавська область — у "жовтій" зоні карантину.

Додамо

11 лютого Закарпатська, Луганська та Хмельницька області увійдуть до "червоної" зони.

Нагадаємо

20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.

Протягом 9 лютого в Україні виявили 41 694 нових підтверджених випадків COVID-19. 

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