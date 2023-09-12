В Украине к зиме готовы 86% школ, детсадов и больниц - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил, что к зиме готовы более 80% жилых домов, и 86% школ, детсадов и больниц. Однако за месяц должны быть готовы 100%. По его словам, местные бюджеты имеют достаточно средств для завершения всех подготовительных работ, передает УНН.
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“К зиме готовы 15,2 тыс. котельных, около 84% теплосетей, 78% центральных теплопунктов, более 80% жилых домов, 86% школ, детсадов и больниц. За месяц должно быть 100%”, - сообщил Шмыгаль.
Он добавил, что местные бюджеты имеют достаточно средств, чтобы закончить все подготовительные работы к холодам. А там, где это нужно, следует ускориться, чтобы успеть вовремя включить людям тепло.
Напомним
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, 12 сентября, рассказал о результатах ремонтной кампании на тепло-, гидро- и атомных станциях к началу отопительного сезона.
Относительно работ на АЭС, Шмыгаль сообщил, что отремонтировано 7 атомных энергоблоков, еще заработают до старта отопительного сезона. Общая их мощность составит 7,8 ГВт.
Что касается ТЭС, то премьер заявил, что Минэнерго взяло на себя обязательства, что до начала сезона заработают 25 энергоблоков, которые дадут энергосистеме 4,5 ГВт мощности.
Также почти 80% оборудования ТЭЦ отремонтировано, интенсивные ремонты продолжаются и завершатся вовремя, заверил Шмыгаль.
Что касается восстановительных работ на ГЭС, то по словам премьера, отремонтировано и находятся в ремонте 35 гидроагрегатов мощностью почти 2,3 ГВт.