В Україні до зими готові 86% шкіл, дитсадків та лікарень - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засідання уряду повідомив, що до зими готові понад 80% житлових будинків, та 86% шкіл, дитсадків та лікарень. Проте за місяць має бути готові 100%. За його словами, місцеві бюджети мають достатньо коштів для завершення усіх підготовчих робіт, передає УНН.
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“До зими готові 15,2 тис. котелень, близько 84% тепломереж, 78% центральних теплопунктів, понад 80% житлових будинків, 86% шкіл, дитсадків та лікарень. За місяць має бути 100%”, - повідомив Шмигаль.
Він додав, що місцеві бюджети мають достатньо коштів, щоб закінчити всі підготовчі роботи до холодів. А там, де це потрібно, слід прискоритися, щоб встигнути вчасно увімкнути людям тепло.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, 12 вересня, розповів про результати ремонтної кампанії на тепло -, гідро- та атомних станціях до початку опалювального сезону.
Стосовно робіт на АЕС, Шмигаль повідомив, що відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще запрацюють до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 ГВт.
Щодо ТЕС, то прем'єр заявив, що Міненерго взяло на себе зобов’язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.
Також майже 80% обладнання ТЕЦ відремонтовано, інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно, запевнив Шмигаль.
Стосовно відновлювальних робіт на ГЕС, то за словами прем'єра, відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 ГВт.