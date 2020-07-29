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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103832 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113232 просмотра

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4 марта, 14:27 • 118121 просмотра

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4 марта, 13:46 • 152498 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117333 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142883 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 104549 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102874 просмотра

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В Украине блокировали продажу контрабандных медпрепаратов из РФ и западной Азии

В Украине блокировали продажу контрабандных медпрепаратов из РФ и западной Азии

Киев  •  УНН

 • 12271 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В Украине разоблачили международную группировку, которая занималась контрабандой и продажей медпрепаратов сердечно-сосудистой, онкологической и репродуктивной групп. Об этом на своей странице в Facebook сообщает СБУ, передает УНН.

"Незарегистрированные в нашей стране препараты участники группы из Киева и Харьковской области нелегально получали с территории РФ и одной из стран Западной Азии, в том числе через международные почтовые сервисы. Полученную продукцию злоумышленники предлагали на специализированных интернет-платформах и доставляли ее заказчикам курьерами и сервисами экспресс-доставок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хранение и транспортировка препаратов осуществлялось без соблюдения санитарных норм.

"Во время обысков по месту жительства фигурантов и хранения контрабандной продукции правоохранители изъяли почти 2,5 тысячи упаковок медсредств сомнительного качества на общую сумму более 3 млн грн. Также обнаружені документы с доказательствами противоправной деятельности и деньги, вероятно полученные преступным путем. Планируется направление изъятых препаратов на экспертизу", - сообщили в СБУ.

В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия.

Как сообщал УНН, СБУ задокументировала миллионные хищения средств госпредприятия АО "Укрзализныця" на закупке некачественных запчастей, ввезенных контрабандой из РФ.

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