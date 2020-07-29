В Украине блокировали продажу контрабандных медпрепаратов из РФ и западной Азии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Украине разоблачили международную группировку, которая занималась контрабандой и продажей медпрепаратов сердечно-сосудистой, онкологической и репродуктивной групп. Об этом на своей странице в Facebook сообщает СБУ, передает УНН.
"Незарегистрированные в нашей стране препараты участники группы из Киева и Харьковской области нелегально получали с территории РФ и одной из стран Западной Азии, в том числе через международные почтовые сервисы. Полученную продукцию злоумышленники предлагали на специализированных интернет-платформах и доставляли ее заказчикам курьерами и сервисами экспресс-доставок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что хранение и транспортировка препаратов осуществлялось без соблюдения санитарных норм.
"Во время обысков по месту жительства фигурантов и хранения контрабандной продукции правоохранители изъяли почти 2,5 тысячи упаковок медсредств сомнительного качества на общую сумму более 3 млн грн. Также обнаружені документы с доказательствами противоправной деятельности и деньги, вероятно полученные преступным путем. Планируется направление изъятых препаратов на экспертизу", - сообщили в СБУ.
В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия.
Как сообщал УНН, СБУ задокументировала миллионные хищения средств госпредприятия АО "Укрзализныця" на закупке некачественных запчастей, ввезенных контрабандой из РФ.