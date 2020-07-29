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В Україні блокували продаж контрабандних медпрепаратів з РФ та західної Азії

Київ • УНН

 • 12274 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. В Україні викрили міжнародне угруповання, яке займалося контрабандою і продажом медпрепаратів серцево-судинної, онкологічної і репродуктивної груп. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє СБУ, передає УНН.

"Незареєстровані у нашій країні препарати учасники групи з Києва і Харківщини нелегально отримували з території РФ та однієї з країн Західної Азії, у тому числі через міжнародні поштові сервіси. Одержану продукцію зловмисники пропонували на спеціалізованих інтернет-платформах і доставляли її замовникам кур’єрами та сервісами експрес-доставок", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зберігання і транспортування препаратів здійснювалось без дотримання санітарних норм.

"Під час обшуків за місцями проживання фігурантів і зберігання контрабандної продукції правоохоронці вилучили майже 2,5 тисячі упаковок медзасобів сумнівної якості на загальну суму понад 3 млн грн. Також виявлено документи із доказами протиправної діяльності і гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом. Планується направлення вилучених препаратів на експертизу", – повідомили в СБУ.

У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії

Як повідомляв УНН, СБУ задокументувала мільйонні розкрадання коштів держпідприємства АТ “Укрзалізниця” через закупівлю неякісних запчастин, завезених контрабандою з РФ.

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