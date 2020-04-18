В Украине 78% умерших от COVID-19 имели сопутствующие заболевания - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля УНН. Согласно статистике по всем летальным случаям от COVID-19 в Украине, 78% умерших имели сопутствующие заболевания. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Согласно статистике по всем летальным случаям, которые есть в стране, около 78% сегодня имели сопутствующие заболевания. Прежде всего, это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек, тяжелые системные заболевания. Те люди, которые есть непосредственно в группе риска", - отметил он.
Напомним, в Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 978 медиков и 332 ребенка.
Как ранее сообщал УНН, в Украине на 9:00 18 апреля зафиксировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 133 летальных.