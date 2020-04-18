В Україні 78% померлих від COVID-19 мали супутні захворювання – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня УНН. Згідно зі статистикою щодо всіх летальних випадках від COVID-19 в Україні, 78% померлих мали супутні захворювання. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Згідно зі статистикою по всіх летальних випадках, які є в країні, близько 78% на сьогодні мали супутні захворювання. Перш за все, це цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, нирок, важкі системні захворювання. Ті люди, які є безпосередньо у групі ризику”, — зазначив він.
Нагадаємо, в Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіло 978 медиків та 332 дитини.
Як раніше повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 18 квітня зафіксовано 5106 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 133 летальні.