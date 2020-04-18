В Україні 978 медиків і 332 дитини захворіли на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіло 978 медиків та 332 дитини. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
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“Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 5 106 осіб, з них 332 дитини, а також 978 медичних працівників. При цьому загалом одужало 275 осіб, а летальних випадків 133”, — зазначив він.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 5106 випадків COVID-19. У Києві зафіксовано 770 випадків захворювання на COVID-19, приріст за добу — 65, з яких 26 — у Києво-Печерській лаврі.