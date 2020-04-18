У МОЗ назвали області із найбільшим добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Серед областей, у яких зафіксовано найбільше підтверджених випадків COVID-19 за добу, є Чернівецька, Рівненська та Івано-Франківська області. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області — 81, в Рівненській — 43, в Івано-Франківській області — 35 осіб", - повідомив він.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 18 квітня зафіксовано 5106 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 133 летальні.