В Минздраве назвали области с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Среди областей, в которых зафиксировано наибольше подтвержденных случаев COVID-19 за сутки, есть Черновицкая, Ровенская и Ивано-Франковская области. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 81, в Ровенской - 43, в Ивано-Франковской области - 35 человек", - сообщил он.
Напомним, в Украине на 9 часов 18 апреля зафиксировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 133 летальных.