У Києві 65 нових випадків COVID-19, з них у Києво-Печерській лаврі - 26

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Києві зафіксовано вже 770 випадків захворювання на COVID-19, приріст за добу - 65, з яких 26 - у Києво-Печерській лаврі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.