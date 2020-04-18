У Києві 65 нових випадків COVID-19, з них у Києво-Печерській лаврі - 26
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Києві зафіксовано вже 770 випадків захворювання на COVID-19, приріст за добу - 65, з яких 26 - у Києво-Печерській лаврі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 65 людей. З них – 6 медиків. Загалом у Києві вже 770 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.
З його слів, за добу захворіли 24 жінки віком від 24 до 69 років, 41 чоловік віком від 19 до 92 років.
До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
"Із зареєстрованих за минулу добу випадків захворювання - 26 у Києво-Печерській лаврі", - вказав мер столиці.
Він також звернувся до киян та всіх українців: "Залишайтеся вдома на Великодні свята! Не йдіть до церкви, не ходіть у гості. Проведіть ці дні з найріднішими людьми. Бережіть себе та своїх близьких!".
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 18 квітня в Україні зафіксовано 5106 випадків COVID-19.