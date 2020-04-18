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В Киеве 65 новых случаев COVID-19, из них в Киево-Печерской лавре - 26

В Киеве 65 новых случаев COVID-19, из них в Киево-Печерской лавре - 26

Киев  •  УНН

 • 19597 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Киеве зафиксировано уже 770 случаев заболевания COVID-19, прирост за сутки - 65, из которых 26 - в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них - 6 медиков. Всего в Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

По его словам, за сутки заболели 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет, 41 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Из зарегистрированных за минувшие сутки случаев заболевания - 26 в Киево-Печерской лавре", - отметил мэр столицы.

Он также обратился к киевлянам и всем украинцам: "Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не идите в церковь, не ходите в гости. Проведите эти дни с родными людьми. Берегите себя и своих близких!".

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 18 апреля в Украине зафиксировано 5106 случаев COVID-19.

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