В Киеве 65 новых случаев COVID-19, из них в Киево-Печерской лавре - 26
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Киеве зафиксировано уже 770 случаев заболевания COVID-19, прирост за сутки - 65, из которых 26 - в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них - 6 медиков. Всего в Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.
По его словам, за сутки заболели 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет, 41 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет.
В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
"Из зарегистрированных за минувшие сутки случаев заболевания - 26 в Киево-Печерской лавре", - отметил мэр столицы.
Он также обратился к киевлянам и всем украинцам: "Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не идите в церковь, не ходите в гости. Проведите эти дни с родными людьми. Берегите себя и своих близких!".
Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 18 апреля в Украине зафиксировано 5106 случаев COVID-19.