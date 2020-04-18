В Украине 978 медиков и 332 ребенка заболели COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 978 медиков и 332 ребенка. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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"Всего за все время пандемии в Украине заболело 5106 человек, из них 332 ребенка, а также 978 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 275 человек, а летальных случаев 133", - отметил он.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 5106 случаев COVID-19. В Киеве зафиксировано 770 случаев заболевания COVID-19, прирост за сутки - 65, из которых 26 - в Киево-Печерской лавре.