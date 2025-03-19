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В Украину удалось вернуть уже более 4,3 тыс. украинцев - Омбудсман

Киев • УНН

 • 5236 просмотра

С начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть 4306 украинцев. Среди освобожденных из плена есть воины ВСУ, ВМС, Нацгвардии и пограничной службы.

В Украину удалось вернуть уже более 4,3 тыс. украинцев - Омбудсман

С начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть уже 4306 украинцев. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Состоялся 62-й обмен военнопленными: в Украину вернулось 175 наших Героев. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть уже 4306 украинцев

- написал Лубинец в Telegram.

По его словам, среди освобожденных из плена: 22 защитника возвращаются домой благодаря мерам вне обменов, воины Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину на разных направлениях – в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой области, Луганской области, Херсонской области, а также Харьковской области, Николаевской области, Запорожской области, Сумской области и Курской области.

Сегодня на месте проведения обмена находились сотрудники Офиса Омбудсмана с целью зафиксировать, в каком состоянии освобожденные возвращаются в Украину

- отметил Лубинец.

Коордштаб о возвращенных военнопленных: домой вернулось 18 защитников "Азовстали" 19.03.25, 16:36 • 3737 просмотров

Контекст

Ранее в минобороны рф заявляли, что сегодня состоялся обмен пленными. Украине передали 175 военнопленных ВСУ, а также 22 тяжелораненых военнопленных.

18 марта сообщалось, что российский диктатор владимир путин проинформировал президента США Дональда Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными 175 на 175 человек.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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