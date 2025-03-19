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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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В Україну вдалося повернути вже понад 4,3 тис. українців - Омбудсман

Київ • УНН

 • 5251 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося повернути 4306 українців. Серед звільнених з полону є воїни ЗСУ, ВМС, Нацгвардії та прикордонної служби.

В Україну вдалося повернути вже понад 4,3 тис. українців - Омбудсман

З початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося повернути вже 4306 українців. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Відбувся 62-й обмін військовополоненими: в Україну повернулося 175 наших Героїв. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося повернути вже 4306 українців

- написав Лубінець у Telegram.

За його словами, серед звільнених з полону: 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами, воїни Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.

Сьогодні на місці проведення обміну перебували працівники Офісу Омбудсмана з метою зафіксувати, у якому стані звільнені повертаються в Україну

- зазначив Лубінець.

Коордштаб про повернутих військовополонених: додому повернулося 18 оборонців “Азовсталі” 19.03.25, 16:36 • 3768 переглядiв

Контекст

Раніше у міноборони рф заявляли, що сьогодні відбувся обмін полоненими. Україні передали 175 військовополонених ЗСУ, а також 22 важкопоранених військовополонених.

18 березня повідомлялося, що російський диктатор володимир путін поінформував президента США Дональда Трампа, що 19 березня між російською та українською сторонами буде здійснено обмін полоненими 175 на 175 осіб.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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