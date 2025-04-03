В Украину идет циклон: выходные с мокрым снегом, дальше - заморозки

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 8304 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 96390 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 160914 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 101779 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 337841 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 171297 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 143388 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195710 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124156 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108037 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 132547 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 42517 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 153471 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 32952 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 78381 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 8352 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 78548 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 96428 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 160948 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 153613 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 18950 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 20823 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 33063 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 42621 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 132647 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

В Украину идет циклон: выходные с мокрым снегом, дальше - заморозки

Киев • УНН

 • 8912 просмотра

Уже в эти выходные в Украине ожидается резкое похолодание, штормовой ветер и мокрый снег. Синоптик советует подготовиться к ухудшению погоды и быть осторожными на дорогах.

В Украину идет циклон: выходные с мокрым снегом, дальше - заморозки

На Украину надвигается активный циклон - уже в эти выходные ожидается резкое похолодание, штормовой ветер и мокрый снег, следующая неделя, предварительно, ожидается холодной, с ночными заморозками, периодическим дождем и мокрым снегом, сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

Уже несколько дней я начинаю прогноз не с ближайших суток, а забегая немного вперед. На это есть уважительная причина. Потому что в субботу-воскресенье в Украине начнется новый атмосферный процесс, придет другая, свежая воздушная масса - ожидается похолодание, усиление ветра до штормового и мокрый снег!

- написала Диденко.

Детали

5 апреля, по ее словам, похолодает на западе, севере и части центральных областей.

"А в воскресенье посидите, по возможности, дома или не сильно гоняйте по делам", - отметила Диденко.

Ведь, по ее словам, 6 апреля - "резко похолодает и пойдет снег". На дорогах, указала она, будет сложная ситуация.

В восточных областях и на юге в выходные еще будет преобладать дождь, потому что туда холодная воздушная масса придет уже в понедельник, 7 апреля, отметила Диденко.

Пятница окажется замечательным синоптическим днем - подарком, а, скорее, очковтирательством, перед резким похолоданием. Но каким приятным!

- написала Диденко.

4 апреля в Украине максимальная температура воздуха составит, по ее словам, в течение дня +12...+19 градусов. Прохладнее будет только в прибрежных районах - +10...+14 градусов.

В большинстве областей Украины ожидается сухая погода с солнышком, только в южной части задержатся облака и предполагается периодический дождь.

"Киевлянам завтра советую максимально побыть на воздухе - будет отличная солнечная теплая погода с температурой воздуха до +18 градусов!" - отметила синоптик.

Уже в субботу, по ее словам, "градусы начнут съезжать вниз, пойдет дождь, а в воскресенье нас ожидает подзабытая какабека - дождь будет переходить в снег, на дорогах вероятно налипание мокрого снега, усилится ветер, температура воздуха днем составит в столице +2...+5 градусов".

Снег возвращается в Украину: неутешительный прогноз погоды на выходные02.04.25, 12:30 • 20059 просмотров

Следующая неделя, по предварительным прогнозам, ожидается холодной, с ночными заморозками, периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега

- сообщила Диденко.

Такая синоптическая ситуация, заметила она, "может добавить работы семейным врачам и кардиологам, очевидно - коммунальщикам, в помещениях без индивидуального отопления станет холоднее, водителям - особое внимание, облака с неуместным снегом на абрикосовом цвете и гиацинтах будут навевать грусть и побуждать писать грустные стихи и раздраженные посты в соцсетях".

"Внизу - прогностическая карта на 6 апреля, активный циклоняка расположится над Украиной", - отметила Диденко.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Украина
Киев
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59