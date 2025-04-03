В Украину идет циклон: выходные с мокрым снегом, дальше - заморозки

На Украину надвигается активный циклон - уже в эти выходные ожидается резкое похолодание, штормовой ветер и мокрый снег, следующая неделя, предварительно, ожидается холодной, с ночными заморозками, периодическим дождем и мокрым снегом, сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

Уже несколько дней я начинаю прогноз не с ближайших суток, а забегая немного вперед. На это есть уважительная причина. Потому что в субботу-воскресенье в Украине начнется новый атмосферный процесс, придет другая, свежая воздушная масса - ожидается похолодание, усиление ветра до штормового и мокрый снег! - написала Диденко.

Детали

5 апреля, по ее словам, похолодает на западе, севере и части центральных областей.

"А в воскресенье посидите, по возможности, дома или не сильно гоняйте по делам", - отметила Диденко.

Ведь, по ее словам, 6 апреля - "резко похолодает и пойдет снег". На дорогах, указала она, будет сложная ситуация.

В восточных областях и на юге в выходные еще будет преобладать дождь, потому что туда холодная воздушная масса придет уже в понедельник, 7 апреля, отметила Диденко.

Пятница окажется замечательным синоптическим днем - подарком, а, скорее, очковтирательством, перед резким похолоданием. Но каким приятным! - написала Диденко.

4 апреля в Украине максимальная температура воздуха составит, по ее словам, в течение дня +12...+19 градусов. Прохладнее будет только в прибрежных районах - +10...+14 градусов.

В большинстве областей Украины ожидается сухая погода с солнышком, только в южной части задержатся облака и предполагается периодический дождь.

"Киевлянам завтра советую максимально побыть на воздухе - будет отличная солнечная теплая погода с температурой воздуха до +18 градусов!" - отметила синоптик.

Уже в субботу, по ее словам, "градусы начнут съезжать вниз, пойдет дождь, а в воскресенье нас ожидает подзабытая какабека - дождь будет переходить в снег, на дорогах вероятно налипание мокрого снега, усилится ветер, температура воздуха днем составит в столице +2...+5 градусов".

Снег возвращается в Украину: неутешительный прогноз погоды на выходные

Следующая неделя, по предварительным прогнозам, ожидается холодной, с ночными заморозками, периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега - сообщила Диденко.

Такая синоптическая ситуация, заметила она, "может добавить работы семейным врачам и кардиологам, очевидно - коммунальщикам, в помещениях без индивидуального отопления станет холоднее, водителям - особое внимание, облака с неуместным снегом на абрикосовом цвете и гиацинтах будут навевать грусть и побуждать писать грустные стихи и раздраженные посты в соцсетях".

"Внизу - прогностическая карта на 6 апреля, активный циклоняка расположится над Украиной", - отметила Диденко.