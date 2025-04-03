В Україну суне циклон: вихідні з мокрим снігом, далі - заморозки

На Україну насувається активний циклон - уже цими вихідними очікується різке похолодання, штормовий вітер та мокрий сніг, наступний тиждень, попередньо, очікується холодним, із нічними заморозками, періодичними дощем та мокрим снігом, повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

Уже кілька днів я починаю прогноз не з найближчої доби, а забігаючи трохи наперед. На це є поважна причина. Бо у суботу-неділю в Україні розпочнеться новий атмосферний процес, прийде інша, свіжа повітряна маса - очікується похолодання, посилення вітру до штормового та мокрий сніг! - написала Діденко.

Деталі

5 квітня, з її слів, похолоднішає на заході, півночі та частині центральних областей.

"А в неділю посидьте, за можливості, вдома чи не сильно ганяйте у справах", - зазначила Діденко.

Адже, з її слів, 6 квітня - "різко похолоднішає та піде сніг". На дорогах, вказала вона, буде складна ситуація.

У східних областях та на півдні вихідними ще переважатиме дощ, бо туди холодна повітряна маса прийде вже в понеділок, 7 квітня, зазначила Діденко.

П'ятниця виявиться чудовим синоптичним днем - подарунком, а, скоріше, окозамилюванням, перед різким похолоданням. Але ж яким приємним! - написала Діденко.

4 квітня в Україні максимальна температура повітря становитиме, за її словами, впродовж дня +12...+19 градусів. Прохолодніше буде лише в прибережних районах - +10...+14 градусів.

У більшості областей України очікується суха погода із сонечком, лише у південній частині затримаються хмари та передбачається періодичний дощ.

"Киянам завтра раджу максимально побути на повітрі - буде чудова сонячна тепла погода із температурою повітря до +18 градусів!" - зазначила синоптик.

Уже в суботу, з її слів, "градуси почнуть з'їжджати вниз, піде дощ, а в неділю нас очікує призабута какабека - дощ переходитиме у сніг, на дорогах ймовірне налипання мокрого снігу, посилиться вітер, температура повітря вдень становитиме у столиці +2...+5 градусів".

Сніг повертається в Україну: невтішний прогноз погоди на вихідні

Наступний тиждень, за попередніми прогнозами, очікується холодним, із нічними заморозками, періодичними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу - повідомила Діденко.

Така синоптична ситуація, зауважила вона, "може додати роботи сімейним лікарям та кардіологам, очевидно - комунальникам, у помешканнях без індивідуального опалення стане холодніше, водіям - особлива увага, хмари із недоречним снігом на абрикосовому цвіті та гіацинтах навіватимуть сум та спонукатимуть писати сумні вірші та роздратовані пости у соцмережах".

"Внизу - прогностична карта на 6 квітня, активний циклоняка розташується над Україною", - зауважила Діденко.