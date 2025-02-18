В Украине завтра введут ограничения мощности для бизнеса: когда будут действовать
Киев • УНН
Из-за повреждения энергообъектов от российских атак 19 февраля будут применены ограничения для промышленности и бизнеса. Ограничения будут действовать с 6:00 до 9:00 и с 15:00 до 22:00.
Завтра будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса из-за повреждения энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 19 февраля, будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса
Время применения ограничений:
06:00 - 09:00
15:00 - 22:00
Исключительно обстрелы приводят к необходимости временного ограничения подачи электроэнергии - Минэнерго17.02.25, 13:27 • 20467 просмотров
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование
В Укрэнерго отмечают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно