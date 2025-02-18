В Украине завтра введут ограничения мощности для бизнеса: когда будут действовать

Завтра будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса из-за повреждения энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 19 февраля, будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса - информирует Укрэнерго.

Время применения ограничений:

06:00 - 09:00

15:00 - 22:00

Исключительно обстрелы приводят к необходимости временного ограничения подачи электроэнергии - Минэнерго

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование - говорится в сообщении.

В Укрэнерго отмечают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.