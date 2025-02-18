В Украине завтра введут ограничения мощности для бизнеса: когда будут действовать

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Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
17:15 • 38626 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
15:01 • 71081 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
13:55 • 90158 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
18 февраля, 10:35 • 114538 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 156452 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 150031 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 146983 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 143325 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 134705 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

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Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 135370 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

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Актуальное
В Украине завтра введут ограничения мощности для бизнеса: когда будут действовать

В Украине завтра введут ограничения мощности для бизнеса: когда будут действовать

Киев  •  УНН

 • 8806 просмотра

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Из-за повреждения энергообъектов от российских атак 19 февраля будут применены ограничения для промышленности и бизнеса. Ограничения будут действовать с 6:00 до 9:00 и с 15:00 до 22:00.

Завтра будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса из-за повреждения энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 19 февраля, будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса 

- информирует Укрэнерго.

Время применения ограничений:

06:00 - 09:00

15:00 - 22:00

Исключительно обстрелы приводят к необходимости временного ограничения подачи электроэнергии - Минэнерго17.02.25, 13:27 • 20467 просмотров

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование 

- говорится в сообщении.

В Укрэнерго отмечают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно 

- призывают в Укрэнерго.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго

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