В Україні завтра запровадять обмеження потужності для бізнесу: коли діятимуть

Завтра будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Про це УНН повідомляє з посиланням на Укренерго.

Завтра, 19 лютого, будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу

Час застосування обмежень:

06:00 – 09:00

15:00 – 22:00

Виключно обстріли призводять до необхідності тимчасового обмеження подачі електроенергії – Міненерго

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується. Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання