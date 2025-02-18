В Україні завтра запровадять обмеження потужності для бізнесу: коли діятимуть
Київ • УНН
Через пошкодження енергооб'єктів від російських атак 19 лютого будуть застосовані обмеження для промисловості та бізнесу. Обмеження діятимуть з 6:00 до 9:00 та з 15:00 до 22:00.
Завтра будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Про це УНН повідомляє з посиланням на Укренерго.
Завтра, 19 лютого, будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу
Час застосування обмежень:
06:00 – 09:00
15:00 – 22:00
Виключно обстріли призводять до необхідності тимчасового обмеження подачі електроенергії – Міненерго17.02.25, 13:27 • 21316 переглядiв
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується. Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання
В Укренерго наголошують, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
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