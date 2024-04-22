В Украине заработал Координационный центр интегрированного управления границами - ГПСУ

В Украине заработал координационный центр интегрированного управления границами. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.

Детали

Вновь созданный координационный центр будет мониторить и информировать о текущей обстановке на государственной границе. Его создали на базе Ситуационного центра МВД, постановлением Правительства Украины в соответствии с требованиями Регламента ЕС.

В Госпогранслужбе отметили, что деятельность этого Центра является одним из критериев вступления Украины в ЕС.

Работа Центра будет направлена на содействие обеспечению координации действий субъектов ИУК, осуществление обмена данными и проведение исследований, формирование совместных выводов и прогнозов, подготовку ситуационного отчета об обстановке на государственной границе. - подчеркнул первый заместитель Председателя ГПСУ генерал-майор Владимир Никифоренко.

В составе центра будут работать одновременно представители Госпогранслужбы, Гостаможслужбы, Нацполиции, Нацгвардии и Государственной миграционной службы.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что такая форма взаимодействия позволяет непрерывно в режиме 24/7 следить за состоянием среды безопасности в стране.

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