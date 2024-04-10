"Ситуация по количественным показателям пересечения границы не меняется": в Госпогранслужбе рассказали, повлияли ли правительственные переговоры на движение на пунктах пропуска

После межправительственной встречи Украины и Польши ситуация на пунктах пропуска не изменилась. Об этом во время брифинга в среду рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Если анализировать в последнее время все пункты пропуска, то, собственно, ситуация и по количественным показателям пересечения границы не меняется. Три заблокированных направления. К счастью, три - разблокированные направления - сказал Демченко, отвечая на вопрос, повлияли ли правительственные переговоры между Польшей и Украиной на ситуацию на пунктах пропуска.

Детали

Он также отметил, что всего на границе с Польшей есть 9 пунктов пропуска, каждый из которых имеет свои особенности пересечения границы.

"Если говорить о крупнейших направлениях, крупнейших пунктах пропуска, где наибольшее количество грузовых транспортных средств может пересекать границу (в том числе и грузовики, которые являются более 7,5 тонны весом и перевозят грузы, - это "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец"), - два фактически являются разблокированными, два остаются еще заблокированными", - добавил Демченко.

Напомним,

В конце марта Украина и Польша договорились о пяти шагах для разблокирования границы, включая ограничения на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, анализ аграрной политики и транспорта со стороны ЕС, запрет экспорта российской и белорусской сельскохозяйственной продукции в ЕС, создание антикризисного штаба и разрешение на транзит топлива через границу.