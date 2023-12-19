В Украине запустили еще две мощные газовые скважины
"Укргаздобыча" запустила две скважины общей производительностью более 200 тыс. кубометров газа в сутки, восстановив работу скважины 1975 года с помощью бурения бокового ствола и гидроразрыва пласта.
Российский военный обратился в Гаагу, чтобы свидетельствовать о преступлениях российской армии
игорь саликов, бывший российский военнослужащий и соучредитель ЧВК "Редут", подал заявление о даче показаний в Гааге относительно военных преступлений российской армии и деятельности ЧВК.
Первая в Украине: на Киевщине открыли фабрику-кухню для организации питания в учебных заведениях
В Киевской области открылась фабрика-кухня для организации школьного питания, где можно готовить до 10 тысяч обедов в день. Еще один подобный объект вскоре планируется открыть в Харьковской области.
"Киевстар" после кибератаки планирует вскоре снять ограничения на скорость мобильного интернета
Киевстар восстановил 99% своих базовых станций и все основные услуги после хакерской атаки и планирует вскоре снять ограничения на скорость мобильного интернета.
В Минздраве рассказали, как обжаловать решение медико-социальной экспертной комиссии
Министерство здравоохранения Украины заявляет, что решения медико-социальных экспертных комиссий могут быть обжалованы в течение месяца либо путем повторного осмотра, либо в суде. В случае отказа можно подать апелляцию в Центральную медико-социальную экспертную комиссию или обратиться в суд не позднее шести месяцев с момента получения решения.
В Киеве ремонт моста Метро не повлияет на работу подземки - КГГА
Ремонтные работы по укреплению опор моста Метро в Киеве начнутся в следующем году и не приведут к перебоям в работе метрополитена, уверяет Руслан Кандибор из Киевской городской государственной администрации.
Экономика Украины следующие три года будет расти со снижением инфляции до 6,9% в 2026 году - прогноз правительства
Прогнозируется, что экономика Украины вырастет на 4,6% в 2024 году с последующим ускорением в последующие годы, а инфляция, как ожидается, будет стабильно снижаться в течение следующих трех лет.
Оккупанты на Купянском направлении массово болеют "мышиной лихорадкой" - ГУР
Российские войска на Купянском направлении столкнулись со вспышкой "мышиной лихорадки" из-за ненадлежащего зимнего обмундирования и отсутствия медицинской помощи, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Затопленные аэропорты и крокодилы, плавающие по улицам: Австралию накрыло мощное наводнение
Более 300 жителей были эвакуированы в австралийском штате Квинсленд из-за наводнения, вызванного тропическим циклоном. Автомобильные и железнодорожные пути заблокированы, дома затоплены, а город Кернс рискует остаться без чистой воды.
В российской москве заявили об атаке беспилотника: что известно
Мэр москвы собянин сообщил, что атака беспилотников была отбита в одинцовском районе без жертв и разрушений.