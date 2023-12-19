В Украине запустили еще две мощные газовые скважины

Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию две высокодебитные скважины мощность более 200 тыс. кубометров в сутки вместе. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании передает УНН.

Детали

В ведомстве пояснили, что обе скважины пробурены на одном месторождении: на одной из них пробурен боковой ствол, вторая - введена в эксплуатацию после бурения.

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Отмечается, что первая скважина была пробурена еще в 1975 году, но со временем перешла в бездействующий фонд из-за технических осложнений. Эксперты "Укргаздобычи" провели анализ состояния скважины, состояния разработки этого участка месторождения и увидели перспективы восстановления скважины.

Чтобы восстановить эту скважину с высоким дебитом было принято решение о бурении бокового ствола и дальнейшего проведения нескольких стадий гидроразрыва пласта. Такой подход оказался успешным, что обеспечило дополнительных более 100 тыс. куб. м голубого топлива для страны - заявил врио генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

В ведомстве рассказали, что вторая - оценочно-эксплуатационная скважина также обеспечивает более 100 тыс. куб. м газа. Высокий результат обеспечили удачный выбор места ее расположения командой разработчиков на северном контуре, а также проведение четырех стадий гидроразрыва пласта.

Дополнение

Отмечается, что бурение обеих скважин выполнил филиал БУ "Укрбургаз".

На этом месторождении с 2021 года воплощается план его активного разбуривания. За последние полтора года, несмотря на военное положение и связанные с ним сложности, действующий фонд уже пополнили 15 новых эксплуатационных скважин, сейчас бурятся и испытываются еще несколько.

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В этом году месторождение впервые за более чем 10 лет вернется к годовой добыче более 1 млрд куб. м.

Напомним,

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году Украина не планирует обращаться к иностранным партнерам для закупки природного газа. Его достаточно в подземных месторождениях. Кроме того, планируют увеличить добычу голубого топлива