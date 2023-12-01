Еще 400 тысяч кубометров газа в сутки: в ноябре Украина запустила три скважины

В прошлом месяце НАК Нафтогаз Украины ввел в эксплуатацию 3 высокодебитные скважины, получив дополнительно более 400 тыс. куб. м газа на сутки. Об этом заявил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов, передает УНН.

Детали

По его словам, две скважины это результат реализации крупнейшей в истории современной Украины программы 3D-сейсморазведочных исследований и высокопрофессиональности специалистов Группа Нафтогаз.

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В то же время третья скважина уже разрабатывалась ранее - она находилась в ликвидационном фонде в течение 35 лет.

Третья (скважина - ред.) - восстановлена. Скважина находилась в ликвидационном фонде в течение 35 лет, наши специалисты провели ее капитальный ремонт и запустили в работу - отметил Чернышов

Дополнение

Председатель правления НАК Нафтогаз Украины отметил, что суммарно в ноябре Украина получила дополнительно более 400 тыс. куб. м газа в сутки.

Напомним

Хранилища природного газа в ЕС приближаются к полной заполненности, что побуждает энергетические компании блока размещать избыточные запасы в Украине накануне пикового спроса зимой,

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