Еще 400 тысяч кубометров газа в сутки: в ноябре Украина запустила три скважины
Киев • УНН
В прошлом месяце НАК "Нафтогаз Украины" увеличил суточную добычу газа на 400 тыс. кубометров благодаря введению в эксплуатацию 3 высокодебитных скважин, две из которых стали результатом крупнейшей в современной истории Украины программы 3D-сейсморазведки.
В прошлом месяце НАК Нафтогаз Украины ввел в эксплуатацию 3 высокодебитные скважины, получив дополнительно более 400 тыс. куб. м газа на сутки. Об этом заявил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов, передает УНН.
Детали
По его словам, две скважины это результат реализации крупнейшей в истории современной Украины программы 3D-сейсморазведочных исследований и высокопрофессиональности специалистов Группа Нафтогаз.
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В то же время третья скважина уже разрабатывалась ранее - она находилась в ликвидационном фонде в течение 35 лет.
Третья (скважина - ред.) - восстановлена. Скважина находилась в ликвидационном фонде в течение 35 лет, наши специалисты провели ее капитальный ремонт и запустили в работу
Дополнение
Председатель правления НАК Нафтогаз Украины отметил, что суммарно в ноябре Украина получила дополнительно более 400 тыс. куб. м газа в сутки.
Напомним
Хранилища природного газа в ЕС приближаются к полной заполненности, что побуждает энергетические компании блока размещать избыточные запасы в Украине накануне пикового спроса зимой,
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Еще 400 тысяч кубометров газа в сутки: в ноябре Украина запустила три скважины
В прошлом месяце НАК "Нафтогаз Украины" увеличил суточную добычу газа на 400 тыс. кубометров благодаря введению в эксплуатацию 3 высокодебитных скважин, две из которых стали результатом крупнейшей в современной истории Украины программы 3D-сейсморазведки.
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