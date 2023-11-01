FT: енергетичні компанії звертаються до України для зберігання газу на тлі заповнення сховищ ЄС

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За даними Gas Infrastructure Europe, сховища ЄС наразі заповнені майже на 99%, перевищивши цільовий показник Брюсселя у 90% заповненості сховищ до листопада.

Цифра показує, що цього року в регіоні зберігається набагато більше газу, ніж дехто побоювався після повномасштабного вторгнення росії в Україну, через імпорт скрапленого природного газу і зниження попиту.

Це робить ЄС менш уразливим перед енергетичним шоком, хоча йому не вистачає гарантії того, що континент матиме вдостатньо енергоносіїв на майбутню зиму.

"Ризик дефіциту газу в Європі цієї зими низький, якщо не брати до уваги якихось великих незапланованих перебоїв у постачаннях або тривалих і глибоких похолодань, які одночасно вразить Європу та Азію, - сказала Наташа Філдінг, керівник відділу цін на європейський газ в Argus. - Європа запаслася настільки, наскільки могла".

Оскільки сховища в ЄС майже заповнені, як повідомляється, компанії все частіше звертаються до України, де розташовані найбільші в Європі сховища, для зберігання своїх запасів, внаслідок чого кількість природного газу, що зберігається в країні, досягла найвищого рівня з часу вторгнення росії минулого року.

Деякі з них також платять танкерам СПГ за те, щоб вони виступали як морські «плавучі сховища» для збільшення потужності, зазначає видання.

Велика Британія, як вказано, досягла такого ж успіху, як і ЄС, у заповненні всіх своїх сховищ практично до повної потужності, з поточними показниками у 95%, хоча потужності Британії набагато менша, ніж у багатьох інших європейських країнах.

Аналітики кажуть, що додаткові запаси газу можуть захистити від подальшого значного зростання цін на газ у Європі, які у вівторок впали на 10% на тлі прогнозів щодо потепління протягом найближчих тижнів.

Однак залежність регіону від СПГ, яка зросла, після того, як росія припинила постачання газу минулого року, зробила Європу більш чутливою до потенційних перебоїв у постачанні, попри нинішні достатні запаси, пише видання.

"Україна стала альтернативою для зберіганню газу, попри ризики російського вторгнення, частково тому, що вона запропонувала такі стимули, як низькі тарифи на зберігання та звільнення від мит на три роки, що дозволяє легко реімпортувати газ до ЄС", - пише FT.

Вказано також, що ЄС та Україна також обговорюють можливість застрахувати сховища від збитків, завданих війною. Голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов сказав, що будь-які гарантії сприятимуть подальшому збільшенню використання українських сховищ, але додав, що він не очікує, що страхування буде життєздатним в "осяжному для огляду майбутньому".

Тим часом станом на понеділок 21 танкер був класифікований як плавуче сховище СПГ біля берегів Європи, за словами Алекса Фролі, ринкового аналітика консалтингової компанії ICIS. Це більше, ніж 16 минулого тижня і близько 10 на початку жовтня.

Українські та плавучі сховища, як вказано, - це додаток до майже максимальних 100 мільярдів кубометрів природного газу, що зберігається, які Європа може використовувати взимку, коли попит на опалення зростає. Лише сховища газу в ЄС можуть забезпечити пікове зимове споживання приблизно на два-два з половиною місяці.

Нагадаємо

У Міненерго вказали, що в українських сховищах понад 16 млрд кубів газу, цього достатньо для проходження опалювального сезону.