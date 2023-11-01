У сховищах понад 16 млрд кубів газу, цього достатньо для проходження опалювального сезону - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Українські запаси природного газу перед зимою сягнули понад 16 млрд кубів, запасів достатньо для проходження опалювального сезону, повідомили у середу у Міненерго, пише УНН.
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"Запаси природного газу у підземних сховищах сягнули вже 16,02 млрд кубометрів. Запасів достатньо для проходження опалювального сезону", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, нинішні запаси на 1,3 млрд більші, ніж планувалося, згідно з прогнозним балансом Кабінету міністрів України на 1 листопада 2023 року.
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