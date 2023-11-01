Ворог уночі вдарив по об'єктах енергетичної інфраструктури на Полтавщині, є знеструмлення - Міненерго

Цитата

"Уночі ворог завдав удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Полтавській області. Внаслідок пошкоджень лінії електропередачі знеструмлено 3 населених пункти, відключено 10 юридичних та майже 500 побутових споживачів", - ідеться у повідомленні Міненерго.

Генерація

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів, зазначили у міністерстві.

При цьому вказано, що у короткотерміновий ремонт (у межах однієї доби) вийшло два енергоблоки.

Учора з 11:00 до 14:00 Україна надавала аварійну допомогу оператору системи передачі Польщі. Її сумарна величина становила 690 МВт-год.

Експорт/імпорт

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 69,00 МВт-год. Експорт до Словаччини та Молдови – 2 222 МВт-год.

За даними Укренерго, сьогодні імпорт електроенергії здійснюється в вечірні години (період максимального споживання) з Молдови та Польщі. Загальний обсяг 2 456 МВт-год. Експорт здійснюється до Молдови в денні (період активної роботи електростанцій на ВДЕ) та нічні години (добовий мінімум споживання) та загальним обсягом 1 120 МВт-год.

Відключення

Через обстріли на Донеччині знеструмлювалося 17 населених пунктів. На Чернігівщині внаслідок артобстрілу з-за кордону та пошкодження ліній електропередачі відключалися понад 1000 споживачів. На Сумщині через обстріли знеструмлено 3 270 споживачів.

Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

У Нікополі на Дніпропетровщині через обстріли є відключені від газопостачання домогосподарства.

Внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися майже 7 тисяч споживачів у Дніпропетровській області. Наразі всіх заживлено.

У Херсоні після підтоплення через підрив Каховської ГЕС залишаються знеструмленими 1,2 тис. споживачів.

Як вказали в Укренерго, через наслідки негоди без світла залишається 11 населених пунктів у Житомирській та Закарпатській областях. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 431 населений пункт.

ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним і становить 15,69 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.