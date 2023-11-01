Враг ночью ударил по объектам энергетической инфраструктуры в Полтавской области, есть обесточивания - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российские войска ночью нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Полтавской области, из-за повреждения линии электропередачи без света остались 3 населенных пункта, сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.
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"Ночью враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры в Полтавской области. В результате повреждений линии электропередачи обесточены 3 населенных пункта, отключены 10 юридических и почти 500 бытовых потребителей", - говорится в сообщении Минэнерго.
Генерация
Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей, отметили в министерстве.
При этом указано, что в краткосрочный ремонт (в пределах одних суток) вышло два энергоблока.
Вчера с 11:00 до 14:00 Украина оказывала аварийную помощь оператору системы передачи Польши. Ее суммарная величина составила 690 МВт-ч.
Экспорт/импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 69,00 МВт-ч. Экспорт в Словакию и Молдову – 2 222 МВт-ч.
По данным Укрэнерго, сегодня импорт электроэнергии осуществляется в вечерние часы (период максимального потребления) из Молдовы и Польши. Общий объем 2 456 МВт-ч. Экспорт осуществляется в Молдову в дневные (период активной работы электростанций на ВИЭ) и ночные часы (суточный минимум потребления) и общим объемом 1 120 МВт-ч.
Отключения
Из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались 17 населенных пунктов. В Черниговской области в результате артобстрела из-за границы и повреждения линий электропередачи отключались более 1000 потребителей. В Сумской области из-за обстрелов обесточены 3 270 потребителей.
Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
В Никополе в Днепропетровской области из-за обстрелов есть отключенные от газоснабжения домохозяйства.
Вследствие технологических нарушений за прошедшие сутки временно обесточивались почти 7 тысяч потребителей в Днепропетровской области. Сейчас все запитаны.
В Херсоне после подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС остаются обесточенными 1,2 тыс. потребителей.
Как указали в Укрэнерго, из-за последствий непогоды без света остается 11 населенных пунктов в Житомирской и Закарпатской областях. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 431 населенный пункт.
ЗАЕС
"Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным и составляет 15,69 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.