В хранилищах более 16 млрд кубов газа, этого достаточно для прохождения отопительного сезона - Минэнерго

ДЕтали

"Запасы природного газа в подземных хранилищах достигли уже 16,02 млрд кубометров. Запасов достаточно для прохождения отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Как сообщается, нынешние запасы на 1,3 млрд больше, чем планировалось, согласно прогнозному балансу Кабинета министров Украины на 1 ноября 2023 года.

Напомним

Украина оказывала аварийную помощь энергосистеме Польши.