В хранилищах более 16 млрд кубов газа, этого достаточно для прохождения отопительного сезона - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинские запасы природного газа перед зимой достигли более 16 млрд кубов, запасов достаточно для прохождения отопительного сезона, сообщили в среду в Минэнерго, пишет УНН.
ДЕтали
"Запасы природного газа в подземных хранилищах достигли уже 16,02 млрд кубометров. Запасов достаточно для прохождения отопительного сезона", - говорится в сообщении.
Как сообщается, нынешние запасы на 1,3 млрд больше, чем планировалось, согласно прогнозному балансу Кабинета министров Украины на 1 ноября 2023 года.
Напомним
Украина оказывала аварийную помощь энергосистеме Польши.