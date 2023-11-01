FT: энергетические компании обращаются к Украине для хранения газа на фоне заполнения хранилищ ЕС

Детали

По данным Gas Infrastructure Europe, хранилища ЕС сейчас заполнены почти на 99%, превысив целевой показатель Брюсселя в 90% заполненности хранилищ к ноябрю.

Цифра показывает, что в этом году в регионе хранится гораздо больше газа, чем некоторые опасались после полномасштабного вторжения россии в Украину, из-за импорта сжиженного природного газа и снижения спроса.

Это делает ЕС менее уязвимым перед энергетическим шоком, хотя ему не хватает гарантии того, что континент будет иметь достаточно энергоносителей на будущую зиму.

"Риск дефицита газа в Европе этой зимой низкий, если не считать каких-то крупных незапланированных перебоев в поставках или длительных и глубоких похолоданий, которые одновременно поразят Европу и Азию, - сказала Наташа Филдинг, руководитель отдела цен на европейский газ в Argus. - Европа запаслась настолько, насколько могла".

Поскольку хранилища в ЕС почти заполнены, как сообщается, компании все чаще обращаются к Украине, где расположены крупнейшие в Европе хранилища, для хранения своих запасов, в результате чего количество природного газа, хранящегося в стране, достигло самого высокого уровня со времени вторжения россии в прошлом году.

Некоторые из них также платят танкерам СПГ за то, чтобы они выступали в качестве морских «плавучих хранилищ» для увеличения мощности, отмечает издание.

Великобритания, как указано, достигла такого же успеха, как и ЕС, в заполнении всех своих хранилищ практически до полной мощности, с текущими показателями в 95%, хотя мощности Британии намного меньше, чем у многих других европейских стран.

Аналитики говорят, что дополнительные запасы газа могут защитить от дальнейшего значительного роста цен на газ в Европе, которые во вторник упали на 10% на фоне прогнозов относительно потепления в течение ближайших недель.

Однако возросшая зависимость региона от СПГ после того, как россия прекратила поставки газа в прошлом году, сделала Европу более чувствительной к потенциальным перебоям в поставках, несмотря на нынешние достаточные запасы, пишет издание.

"Украина стала альтернативой для хранения газа, несмотря на риски российского вторжения, частично потому, что она предложила такие стимулы, как низкие тарифы на хранение и освобождение от пошлин на три года, что позволяет легко реимпортировать газ в ЕС", - пишет FT.

Указано также, что ЕС и Украина также обсуждают возможность застраховать хранилища от убытков, нанесенных войной. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов сказал, что любые гарантии будут способствовать дальнейшему увеличению использования украинских хранилищ, но добавил, что он не ожидает, что страхование будет жизнеспособным в "обозримом будущем".

Между тем по состоянию на понедельник 21 танкер был классифицирован как плавучее хранилище СПГ у берегов Европы, по словам Алекса Фроли, рыночного аналитика консалтинговой компании ICIS. Это больше, чем 16 на прошлой неделе и около 10 в начале октября.

Украинские и плавучие хранилища, как указано, - это дополнение к почти максимальным 100 миллиардам кубометров хранящегося природного газа, которые Европа может использовать зимой, когда спрос на отопление растет. Только хранилища газа в ЕС могут обеспечить пиковое зимнее потребление примерно на два-два с половиной месяца.

Напомним

В Минэнерго указали, что в украинских хранилищах более 16 млрд кубов газа, этого достаточно для прохождения отопительного сезона.