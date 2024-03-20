В Украине закрепили в законодательстве возможность таможенного оформления биометана: что это значит

Верховная Рада приняла законопроект о таможенном оформлении биометана (№9456), направленный на решение вопроса его экспорта. Об этом сообщил в среду нардеп из налогового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

"Рада приняла #9456 - внесение изменений в Таможенный кодекс Украины относительно таможенного оформления биометана. "За" - 297", - сообщил Железняк в Telegram.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, до этого существовал вопрос неурегулированного таможенного оформления биометана, поэтому с целью развития отрасли необходимо было на законодательном уровне устранить этот пробел.

Законопроектом предусматривается изменения в Таможенный кодекс Украины (ст. 232) относительно таможенного контроля и таможенного оформления биометана, перемещаемых трубопроводным транспортом через таможенную границу Украины.

"Для Украины в том числе открытие экспортных возможностей - это привлечение новых инвестиций в энергетический и аграрный сектор экономики, создание новых рабочих мест, создание базы для новых налогов местного и государственного уровня", - указывали разработчики законопроекта.

Дополнение

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что на сегодня более 10 агрохолдингов рассматривают возможность выхода на рынок биометана и планируют строительство более 30 биометановых заводов с общей мощностью производства более 220 млн куб. м в год, поэтому "вопрос выхода на европейский рынок должен быть одним из приоритетов".

По информации Биоэнергетической ассоциации Украины, на которую ссылаются авторы законопроекта, в Украине работают 77 биогазовых установок. Они производят до 260 млн куб. м топлива в год, которые можно переработать на почти 150 млн куб. м биометана.

По оценкам, технически достижимый потенциал производства биометана составляет до 10 млрд куб. м в год. В случае постепенного движения в этом направлении в 2030 году общее производство биометана в Украине может достичь 1 млрд куб. м в год.

Биометан может использоваться для замещения природного газа, производства тепловой энергии и электрической энергии, как топливо для транспорта, сырье для химической промышленности, будет способствовать диверсификации источников энергии, ускорению перехода на чистую энергию, привлечению инвестиций.

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