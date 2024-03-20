В Украине закрепили в законодательстве возможность таможенного оформления биометана: что это значит

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  104308 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  121565 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  126749 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  125465 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124626 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  223317 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142815 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134561 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132633 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  192044 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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18 марта 2024, 18:47  •  223317 просмотра
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18 марта 2024, 13:13  •  201133 просмотра
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Верховная Рада приняла законопроект, разрешающий таможенное оформление биометана.

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В Украине закрепили в законодательстве возможность таможенного оформления биометана: что это значит

россия почти завершила строительство военного порта на оккупированной части Грузии - СМИ

россия почти завершила строительство военного порта на оккупированной территории Грузии в Абхазии, который сможет принимать российские военные корабли и может быть использован против Украины.

Новости Мира •   •  8629 просмотра
россия почти завершила строительство военного порта на оккупированной части Грузии - СМИ

В этом месяце Китай закупит рекордное количество российской нефти

По данным Kpler, в марте Китай установит рекорд потребления российской нефти, а поставки нефти "сокол" в Китай могут составить рекордные 379 000 баррелей в день.

Экономика •   •  8875 просмотра
В этом месяце Китай закупит рекордное количество российской нефти

Авария на "синей ветке" метро: мэр рассказал о выполненных работах

Около 40% от общего объема работ по укреплению и ремонту тоннеля метро "Демеевская" уже выполнено. В конце лета может быть полностью восстановлено движение между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Общество •   •  10174 просмотра
Авария на "синей ветке" метро: мэр рассказал о выполненных работах

Украина за время полномасштабной войны получила от ЕС и стран-членов 88 млрд евро

За более чем два года полномасштабной войны с Россией Украина получила 88 миллиардов евро помощи от ЕС и его стран-членов.

Война •   •  11696 просмотра
Украина за время полномасштабной войны получила от ЕС и стран-членов 88 млрд евро

Искал "слабые места" в оборонительной линии на севере Украины: задержан агент фсб

На севере Украины задержали агента фсб, который тайно фотографировал места дислокации Вооруженных сил Украины, укрепления, блокпосты и зенитно-ракетные комплексы для предоставления разведывательной информации российским оккупантам.

Война •   •  10204 просмотра
Искал "слабые места" в оборонительной линии на севере Украины: задержан агент фсб

Спустя 5 лет после пожара Нотр-Дам сбрасывает строительные леса: таймлапс восстановления собора

Собор Нотр-Дам в Париже постепенно сбрасывает строительные леса, обнажая свой новый шпиль спустя почти 5 лет после разрушительного пожара в 2019 году.

Культура •   •  8624 просмотра
Спустя 5 лет после пожара Нотр-Дам сбрасывает строительные леса: таймлапс восстановления собора

Лео Варадкар неожиданно ушел в отставку с должности премьер-министра Ирландии

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подал в отставку с поста премьер-министра и лидера своей партии на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые его партия может проиграть.

Новости Мира •   •  8254 просмотра
Лео Варадкар неожиданно ушел в отставку с должности премьер-министра Ирландии

Парламент поддержал реформу финансирования высшего образования: предусматривает гранты на обучение

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который вводит принцип "деньги ходят за студентом" и гибкую систему государственного софинансирования высшего образования, включая гранты, которые полностью или частично покрывают плату за обучение, предоставляя студентам больше свободы в выборе университетов и способствуя конкуренции между университетами для повышения качества образования.

Общество •   •  10659 просмотра
Парламент поддержал реформу финансирования высшего образования: предусматривает гранты на обучение

Блокирование движения автобусов на границе с Украиной: Кубраков обратился к польскому главе МВД

Польские фермеры заблокировали движение автобусов на пограничном пункте пропуска "Медика-Шегини". Вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков обратиться к министру внутренних дел Польши Марцину Кервинскому с просьбой урегулировать ситуацию и не допустить, чтобы люди стали "заложниками политических противостояний"

Общество •   •  11534 просмотра
Блокирование движения автобусов на границе с Украиной: Кубраков обратился к польскому главе МВД