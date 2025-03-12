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В Украине за неделю зарегистрировано 11 летальных случаев от гриппа

Киев • УНН

 • 34114 просмотра

С 3 по 9 марта в Украине зафиксировано 11 летальных случаев от гриппа, больше всего в Киеве. Среди умерших обнаружены разные типы вирусов гриппа А и В.

В Украине за неделю зарегистрировано 11 летальных случаев от гриппа

С 3 по 9 марта в Украине зафиксировано 11 смертей от гриппа. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене, пишет УНН.

Детали 

"В рутинной системе эпиднадзора среди пациентов с диагнозом "Грипп" зарегистрировано 11 летальных случаев, определены фрагменты РНК вирусов гриппа типов А и В, профилактических прививок против гриппа умершие не имели", - говорится в сообщении.

По данным эпидемиологического надзора, вирусы гриппа циркулируют в 22 регионах страны (88%), что свидетельствует об их широком географическом распространении.

Кроме гриппа, зафиксированы случаи заражения другими респираторными вирусами:

• метапневмовирус обнаружили в 6 регионах (11 случаев);

• RS-вирус обнаружен в 13 регионах (49 случаев).

Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Киеве – 6. Также смертность от гриппа зафиксировали в Житомирской (1), Львовской (1), Полтавской (2) и Днепропетровской (1) областях.

За прошедшую неделю госпитализировано 8 140 человек, что составляет 3,1% от общего количества больных ОРВИ. Более половины госпитализированных (56,1%) – дети до 17 лет.

Лабораторные исследования показали, что среди умерших были обнаружены различные типы вирусов гриппа:

• в 4 случаях – грипп В;

• в 5 – грипп А (не субтипированный);

• по 1 случаю – грипп А (H3) и A (H1)pdm09.

Напомним 

КГГА сообщала, что по состоянию на 10 марта в Киеве зарегистрировано 22094 новых случая заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19 в течение 10 недель. Уровень заболеваемости на 6,2% ниже эпидпорога, но наблюдается рост на 5,3% по сравнению с прошлой неделей.

Алина Волянская

Алина Волянская

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