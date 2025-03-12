В Україні за тиждень зареєстровано 11 летальних випадків від грипу
Київ • УНН
З 3 по 9 березня в Україні зафіксовано 11 летальних випадків від грипу, найбільше у Києві. Серед померлих виявлено різні типи вірусів грипу А та В.
З 3 по 9 березня в Україні зафіксовано 11 смертей від грипу. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України (ЦГЗ) у щотижневому епідеміологічному бюлетені, пише УНН.
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"В рутинній системі епіднагляду серед пацієнтів із діагнозом "Грип" зареєстровано 11 летальних випадків, визначено фрагменти РНК вірусів грипу типів А та В, профілактичних щеплень проти грипу померлі не мали",-йдеться у повідомленні.
За даними епідеміологічного нагляду, віруси грипу циркулюють у 22 регіонах країни (88%), що свідчить про їхнє широке географічне поширення.
Крім грипу, зафіксовано випадки зараження іншими респіраторними вірусами:
• метапневмовірус виявили у 6 регіонах (11 випадків);
• RS-вірус виявлено у 13 регіонах (49 випадків).
Найбільше летальних випадків зареєстровано в Києві – 6. Також смертність від грипу зафіксували в Житомирській (1), Львівській (1), Полтавській (2) та Дніпропетровській (1) областях.
За минулий тиждень госпіталізовано 8 140 осіб, що становить 3,1% від загальної кількості хворих на ГРВІ. Більше половини госпіталізованих (56,1%) – діти до 17 років.
Лабораторні дослідження показали, що серед померлих було виявлено різні типи вірусів грипу:
• у 4 випадках – грип В;
• у 5 – грип А (не субтипований);
• по 1 випадку – грип А (H3) та A (H1)pdm09.
Нагадаємо
КМДА повідомляла, що станом на 10 березня в Києві зареєстровано 22094 нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19 упродовж 10 тижнів. Рівень захворюваності на 6,2% нижчий епідпорогу, але спостерігається зростання на 5,3% порівняно з минулим тижнем.