В Украине вводят новые виды оценивания для поступления в вузы

Киев • УНН

 • 2326 просмотра

Абитуриенты смогут поступать по результатам европейских выпускных экзаменов. Для жителей ВОТ будут учитываться оценки по украинскому языку и истории.

В Украине появятся два новых вида экзаменов, которые приравниваются к вступительным испытаниям в учреждениях высшего образования. Об этом сообщил директор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров, передает УНН со ссылкой на Media Center Ukraine.

Подробности

Есть еще два очень специфических вида экзаменов, которые приравниваются к экзаменам в учреждениях высшего образования. Например, с этого года появляется возможность поступать в учреждения высшего образования Украины по результатам оценивания выпускных экзаменов после средней школы в странах Европы. Думаю, можно не акцентировать, что кроме российской федерации и республики беларусь. Это впервые, это ответ министерства на запрос относительно того, что достаточно большое количество наших молодых людей за последние годы, обучаясь за границей, отдали предпочтение не дистанционному украинскому образованию, а очному местному образованию

- говорит Олег Шаров.

Второй вид оценивания касается абитуриентов с временно оккупированных территорий.

И второе - это оценки годового оценивания по украинскому языку и истории Украины. Это для жителей временно оккупированных территорий, которые сдают в образовательных центрах Донбасса Украины и Крыма Украины для получения свидетельства о полном общем среднем образовании. Это таких два очень важных, особых вида оценивания в учреждениях образования

- пояснил директор директората высшего образования и образования взрослых.

Напомним

Абитуриенты часто присылают скриншоты из "Дії" вместо сканкопий и неправильные справки. На тест уже зарегистрировались более 295 тысяч будущих абитуриентов.

Алла Киосак

