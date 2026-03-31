В Україні запроваджують нові види оцінювання для вступу до вишів

В Україні з’являться два нові види іспитів, які прирівнюються до вступних випробувань у закладах вищої освіти. Про це повідомив директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров, передає УНН з посиланням на Media Center Ukraine.

Деталі

Є ще два дуже специфічних види іспитів, які прирівнюються до іспитів в закладах вищої освіти. Наприклад, з цього року з’являється можливість вступати до закладів вищої освіти України за результатами оцінювання випускних іспитів після середньої школи в країнах Європи. Думаю, можна не наголошувати, що крім російської федерації і республіки білорусь. Це вперше, це відповідь міністерства на запит стосовно того, що достатньо велика кількість наших молодих людей за останні роки навчаючись, за кордоном віддали перевагу не дистанційній українській освіті, а очній місцевій освіті - каже Олег Шаров.

Другий вид оцінювання стосується вступників з тимчасово окупованих територій.

І друге - це оцінки річного оцінювання з української мови та історії України. Це для мешканців тимчасово окупованих територій, які складають в освітніх центрах Донбасу України і Криму України для отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту. Це таких два дуже важливих, особливих види оцінювання в закладах освіти - пояснив директор директорату вищої освіти та освіти дорослих.

Нагадаємо

Абітурієнти часто надсилають скриншоти з "Дії" замість сканкопій та неправильні довідки. На тест уже зареєструвалися понад 295 тисяч майбутніх вступників.