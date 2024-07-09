В Украине в результате массированной ракетной атаки рф уже 42 погибших, 190 травмированных - полиция

Массированная ракетная атака российских войск на украинские города 8 июля унесла жизни 42 человек, среди которых четверо малолетних детей, травмированы 190 человек, сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины во вторник, пишет УНН.

В течение суток погибли 42 человека, среди которых четверо малолетних детей. (...) За минувшие сутки из-за массированного обстрела рф травмированы 190 человек, повреждены 323 объекта. - сообщили в Нацполиции.

Детали

На местах ударов работают полицейские и спасатели. Аварийно-спасательные работы на территории "Охматдета" в Киеве завершены.

Как сообщали в полиции Киева, в общем, во время вражеского удара по столице получили ранения 117 человек, 32 - трагически погибли.

Кроме того, от атак рф страдали Днепр и Кривой Рог - предприятия, многоэтажный жилой дом и здание СТО: 11 человек погибли и 69 получили ранения. В Днепре разрушениям подверглась многоэтажка и станция техобслуживания авто.

На территории "Охматдета" завершили аварийно-спасательные работы: двое погибших и 32 раненых