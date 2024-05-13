В Украине в прошлом году было рекордное количество приговоров за мошенничество - мониторинг

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В 2023 году в Украине было вынесено рекордное количество обвинительных приговоров за мошенничество - около 3100, что значительно больше, чем в 2021 году, когда было вынесено 2300 таких приговоров.
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Украинская разведка идентифицировала личный состав 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии россии, причастный к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.
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Австралийский суд отменил приказ регулятора кибербезопасности страны об удалении видео нападения на ассирийского епископа, отклонив предложение регулятора в юридическом споре, который вызвал горячие разговоры между Илоном Маском и австралийскими чиновниками.
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Лыжник погиб в лавине в горах в США
48-летний мужчина из Кетчума, штат Айдахо, врач Терренс "Терри" О'Коннор, погиб во время катания на лыжах с напарником на пике Дональдсон в хребте Лост-Ривер, попав под лавину.
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россия утверждает, что ее противовоздушная оборона сбила ракеты и беспилотники над белгородской, курской, липецкой областями и Крымом.
Актер Стив Бушеми подвергся нападению в Нью-Йорке
Актер Стив Бушеми получил удар по лицу во время случайного акта насилия на улице на Манхэттене, Нью-Йорк, в результате чего у него остались синяки, отек и кровотечение, но он чувствует себя хорошо.
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Национальный банк Украины девальвировал гривну на 17 копеек, установив официальный курс доллара на уровне 39,7206 UAH/USD.
Центр противодействия дезинформации: вражеская пропаганда фактически поощряет своих военных совершать преступления против гражданских в условиях активизации боевых действий в Харьковской области
Вражеские пропагандисты "обрабатывают" оккупантов и хотят оправдать преступления против гражданских в условиях активизации боевых действий в Харьковской области, указывает Центр противодействия дезинформации.