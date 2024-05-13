В Украине в прошлом году было рекордное количество приговоров за мошенничество - мониторинг

В прошлом году в Украине было установлено рекордное количество приговоров за мошенничество - примерно 3,1 тысячи, что является наибольшим количеством за один год. Для сравнения, в 2021 году было зарегистрировано 2,3 тысячи таких приговоров, пишет УНН со ссылкой на данные мониторингового сервиса Опендатабот.

Детали

Сейчас в судебном реестре Украины, как указано, зарегистрировано более 42 тысяч приговоров по мошенничеству. Из них, рекордное количество - 3,1 тысячи - было вынесено в прошлом году. Из этого количества, более 360 дел касаются мошенничества с недвижимостью. Используя поисковик "Бабушка", было обнаружено 42 787 приговоров. По сравнению с 2021 годом, где было найдено 2,3 тысячи приговоров по статье 190, прошлый год показал значительный рост количества таких случаев, свидетельствуют данные Опендатабот.

Среди случаев мошенничества, как указано, значительная часть связана с арендой недвижимости через интернет. Мошенники часто используют платформы как OLX для схем, предлагая аренду или продажу недвижимости, которой на самом деле не существует. В частности, OLX указано в 363 уголовных делах как инструмент мошенников.

В одном из случаев мошенничества, как сообщается, злоумышленник использовал платформу OLX для размещения фиктивных объявлений об аренде квартиры, которая на самом деле не существовала. Он просил от потенциальных арендаторов авансовый платеж как "гарантию" за просмотр квартиры и заключение договора. Получив деньги, мошенник исчезает, не выполняя своих обязательств. Преступник обманул по меньшей мере 21 человека, собрав в сумме более 19 тысяч гривен. За эту аферу он получил наказание в виде 5 лет и 7 месяцев заключения.

"В 2023 году платформа OLX Украина получила более 2 миллионов жалоб относительно подозрительных объявлений. Около 50% объявлений с такими жалобами были удалены, среди них 40% были заблокированы как те, что намерены навредить пользователям сервиса. Стоит отметить, что одно объявление может получить несколько жалоб", - указал руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина Виктор Нобиуз.

Напомним

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за электронное и коммуникационное мошенничество, в том числе за незаконное использование персональных данных и банковской информации для завладения имуществом с помощью электронных средств.