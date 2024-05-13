В Украине в прошлом году было рекордное количество приговоров за мошенничество - мониторинг

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  143287 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  200204 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  210736 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  203976 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159194 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151693 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131130 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133295 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122297 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168260 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Новости по теме
В Украине в прошлом году было рекордное количество приговоров за мошенничество - мониторинг

В Украине в прошлом году было рекордное количество приговоров за мошенничество - мониторинг

  •  3224 просмотра
ГУР определило, кто обстреливает Украину крылатыми ракетами: обнародовало список

ГУР определило, кто обстреливает Украину крылатыми ракетами: обнародовало список

  •  11526 просмотра
Австралия: комиссия по безопасности приказала X удалить видео нападения на епископа Ассирийской церкви, но суд отменил постановление

Австралия: комиссия по безопасности приказала X удалить видео нападения на епископа Ассирийской церкви, но суд отменил постановление

  •  9661 просмотра
Войска рф атаковали Невское из нескольких типов вооружения, в "лнр" отсутствует законодательство по опеке и попечительству - ОВА

Войска рф атаковали Невское из нескольких типов вооружения, в "лнр" отсутствует законодательство по опеке и попечительству - ОВА

  •  10113 просмотра
Лыжник погиб в лавине в горах в США

Лыжник погиб в лавине в горах в США

  •  8873 просмотра
В россии заявили о ночной атаке на три области и Крым: что известно

В россии заявили о ночной атаке на три области и Крым: что известно

  •  9420 просмотра
Актер Стив Бушеми подвергся нападению в Нью-Йорке

Актер Стив Бушеми подвергся нападению в Нью-Йорке

  •  15678 просмотра
россияне ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области: повреждены дома и учебное заведение

россияне ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области: повреждены дома и учебное заведение

  •  10619 просмотра
Курс валют на 10 мая: доллар вырос снова на 17 копеек

Курс валют на 10 мая: доллар вырос снова на 17 копеек

  •  8881 просмотра
Центр противодействия дезинформации: вражеская пропаганда фактически поощряет своих военных совершать преступления против гражданских в условиях активизации боевых действий в Харьковской области

Центр противодействия дезинформации: вражеская пропаганда фактически поощряет своих военных совершать преступления против гражданских в условиях активизации боевых действий в Харьковской области

  •  10301 просмотра

Популярные

Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

  •  53252 просмотра
Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

  •  55991 просмотра
Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

  •  47921 просмотра
Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

  •  51922 просмотра
Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине

Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине

  •  34981 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  187177 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  234979 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  237539 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  247140 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  259213 просмотра

В Украине в прошлом году было рекордное количество приговоров за мошенничество - мониторинг

В 2023 году в Украине было вынесено рекордное количество обвинительных приговоров за мошенничество - около 3100, что значительно больше, чем в 2021 году, когда было вынесено 2300 таких приговоров.

Криминал и ЧП •   •  3224 просмотра
В Украине в прошлом году было рекордное количество приговоров за мошенничество - мониторинг

ГУР определило, кто обстреливает Украину крылатыми ракетами: обнародовало список

Украинская разведка идентифицировала личный состав 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии россии, причастный к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.

Война •   •  11526 просмотра
ГУР определило, кто обстреливает Украину крылатыми ракетами: обнародовало список

Австралия: комиссия по безопасности приказала X удалить видео нападения на епископа Ассирийской церкви, но суд отменил постановление

Австралийский суд отменил приказ регулятора кибербезопасности страны об удалении видео нападения на ассирийского епископа, отклонив предложение регулятора в юридическом споре, который вызвал горячие разговоры между Илоном Маском и австралийскими чиновниками.

Новости Мира •   •  9661 просмотра
Австралия: комиссия по безопасности приказала X удалить видео нападения на епископа Ассирийской церкви, но суд отменил постановление

Войска рф атаковали Невское из нескольких типов вооружения, в "лнр" отсутствует законодательство по опеке и попечительству - ОВА

российские войска атаковали Невское из нескольких видов оружия, в то время как в так называемой "Луганской народной республике" отсутствует законодательство об опеке и попечительстве.

Война •   •  10113 просмотра
Войска рф атаковали Невское из нескольких типов вооружения, в "лнр" отсутствует законодательство по опеке и попечительству - ОВА

Лыжник погиб в лавине в горах в США

48-летний мужчина из Кетчума, штат Айдахо, врач Терренс "Терри" О'Коннор, погиб во время катания на лыжах с напарником на пике Дональдсон в хребте Лост-Ривер, попав под лавину.

Новости Мира •   •  8873 просмотра
Лыжник погиб в лавине в горах в США

В россии заявили о ночной атаке на три области и Крым: что известно

россия утверждает, что ее противовоздушная оборона сбила ракеты и беспилотники над белгородской, курской, липецкой областями и Крымом.

Война •   •  9420 просмотра
В россии заявили о ночной атаке на три области и Крым: что известно

Актер Стив Бушеми подвергся нападению в Нью-Йорке

Актер Стив Бушеми получил удар по лицу во время случайного акта насилия на улице на Манхэттене, Нью-Йорк, в результате чего у него остались синяки, отек и кровотечение, но он чувствует себя хорошо.

Новости Мира •   •  15678 просмотра
Актер Стив Бушеми подвергся нападению в Нью-Йорке

россияне ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области: повреждены дома и учебное заведение

Российские войска всадили ракетами С-300 по поселку Селидово Донецкой области, повредив жилые дома и учебное заведение, пострадавших нет.

Война •   •  10619 просмотра
россияне ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области: повреждены дома и учебное заведение

Курс валют на 10 мая: доллар вырос снова на 17 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 17 копеек, установив официальный курс доллара на уровне 39,7206 UAH/USD.

Экономика •   •  8881 просмотра
Курс валют на 10 мая: доллар вырос снова на 17 копеек

Центр противодействия дезинформации: вражеская пропаганда фактически поощряет своих военных совершать преступления против гражданских в условиях активизации боевых действий в Харьковской области

Вражеские пропагандисты "обрабатывают" оккупантов и хотят оправдать преступления против гражданских в условиях активизации боевых действий в Харьковской области, указывает Центр противодействия дезинформации.

Общество •   •  10301 просмотра
Центр противодействия дезинформации: вражеская пропаганда фактически поощряет своих военных совершать преступления против гражданских в условиях активизации боевых действий в Харьковской области