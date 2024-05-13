В Україні торік була рекордна кількість вироків за шахрайство - моніторинг
Київ • УНН
У 2023 році в Україні було винесено рекордну кількість обвинувальних вироків за шахрайство - близько 3100, що значно більше, ніж у 2021 році, коли було винесено 2300 таких вироків.
Минулого року в Україні було встановлено рекордну кількість вироків за шахрайство - приблизно 3,1 тисячі, що є найбільшою кількістю за один рік. Для порівняння, у 2021 році було зареєстровано 2,3 тисячі таких вироків, пише УНН з посиланням на дані моніторингового сервісу Опендатабот.
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Наразі у судовому реєстрі України, як вказано, зареєстровано понад 42 тисячі вироків щодо шахрайства. Із них, рекордна кількість - 3,1 тисячі - була винесена минулого року. З цієї кількості, більше ніж 360 справ стосуються шахрайства з нерухомістю. Використовуючи пошуковик "Бабуся", було виявлено 42 787 вироків. У порівнянні з 2021 роком, де було знайдено 2,3 тисячі вироків за статтею 190, минулий рік показав значне зростання кількості таких випадків, свідчать дані Опендатабот.
Серед випадків шахрайства, як вказано, значна частина пов’язана з орендою нерухомості через інтернет. Шахраї часто використовують платформи як OLX для схем, пропонуючи оренду або продаж нерухомості, якої насправді не існує. Зокрема, OLX зазначено у 363 кримінальних справах як інструмент шахраїв.
В одному з випадків шахрайства, як повідомляється, зловмисник використовував платформу OLX для розміщення фіктивних оголошень про оренду квартири, яка насправді не існувала. Він просив від потенційних орендарів авансовий платіж як "гарантію" за перегляд квартири та укладення договору. Отримавши гроші, шахрай зникає, не виконуючи своїх зобов'язань. Злочинець обдурив щонайменше 21 особи, зібравши в сумі понад 19 тисяч гривень. За цю аферу він отримав покарання у вигляді 5 років і 7 місяців ув'язнення.
"У 2023 році платформа OLX Україна отримала понад 2 мільйони скарг щодо підозрілих оголошень. Близько 50% оголошень з такими скаргами були видалені, серед них 40% були заблоковані як ті, що мають намір нашкодити користувачам сервісу. Варто відзначити, що одне оголошення може отримати декілька скарг", - вказав керівник відділу бізнес-аналітики OLX Україна Віктор Нобіуз.
Нагадаємо
Верховна Рада планує розглянути законопроект, який встановлює кримінальну відповідальність за електронне та комунікаційне шахрайство, у тому числі за незаконне використання персональних даних та банківської інформації для заволодіння майном за допомогою електронних засобів.