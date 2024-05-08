Рада планує розглянути законопроєкт про боротьбу з електронним шахрайством та "кол-центрами"

Верховна Рада на найближчому засіданні планує розглянути у першому читанні законопроєкт щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство. Про це пише УНН з посиланням на проєкт порядку денного засідання ВР та законопроєкт №10190.

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Згідно з законопроєктом, планується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 191-1 "Електронно-комунікаційне шахрайство". Це означає "протиправне збирання, зберігання, обробку та використання персональних даних, інформації, яка містить банківську таємницю, у тому числі індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжного інструменту, платіжної картки, код авторизації, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій".

За інтернет шахрайство планується встановити відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо інтернет шахрайство було вчинено групою людей, то планується позбавляти волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 10 років. У воєнний час - позбавлення волі від 7 до 12 років.

Передбачається покарання і за створення шахрайської групи. За таке порушення для організатора буде передбачатися позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Для учасників шахрайської групи буде передбачатися позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

За пропонування до участі в шахрайській групі планується карати позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна, а у воєнний час - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

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