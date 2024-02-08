В Украине в конце недели потеплеет - синоптики

В Украине на большинстве территории в конце недели ожидается потепление - местами на 7 градусов, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в следующие трое суток, 9-11 февраля, в Украине, кроме юга, дождь и мокрый снег, завтра в Карпатах и на Закарпатье местами значительные осадки. В северной части, местами гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный и восточный, 7-12 м/с, завтра в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура 9-10 февраля в северной и восточной частях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 5° тепла (на Черниговщине и Сумщине ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза), на остальной территории ночью 0-6° тепла, днем 6-12° тепла, в Одесской области и в Крыму до плюс 16°.

"11 февраля в Украине, кроме юга, ожидается повышение температуры на 4-7°", - сообщили синоптики.

В самом жарком январе за всю историю мир достиг отметки потепления на 1,7°C