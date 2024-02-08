В Украине в конце недели потеплеет - синоптики
По прогнозам синоптиков, до конца недели ожидается повышение температуры на 4-7 градусов по всей территории Украины, за исключением юга страны.
ГПСУ предупредила о заключении движения грузовиков через границу с Польшей и Венгрией
Движение грузовиков на пограничных переходах с Польшей и Венгрией будет затруднено из-за запланированных протестов фермеров в этих странах.
Удар по Селидовому ночью наносился также и ракетами производства КНДР - полиция Донетчины
Донецкая полиция сообщила, что российская атака на Селидово 8 февраля была осуществлена баллистическими ракетами KN-23 северокорейского производства, в результате чего погибла одна женщина и еще семеро получили ранения.
Финляндия продлила закрытие границы с россией еще на два месяца
Финляндия продлила закрытие границы с россией еще на два месяца - до 14 апреля, из-за рисков для безопасности.
Дело экс-нардепа ОПЗЖ Кузьмина среди тысяч уголовных производств, в которых фигурируют политики
Государственное бюро расследований ведет более 2 000 уголовных дел, в том числе против политиков, таких как бывший депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, которого обвиняют в государственной измене за распространение пророссийской пропаганды после вторжения России в Украину.
россияне открыли центр подготовки операторов дронов в оккупированном Мариуполе - Центр нацсопротивления
российские оккупационные войска открыли учебные центры для операторов беспилотников в оккупированных городах Украины, таких как Севастополь и Мариуполь, чтобы вербовать местных жителей на службу в вс рф.
В Украине количество подержанных легковых авто из-за рубежа в январе увеличилось на 45%
Парк подержанных легковых автомобилей из-за рубежа пополнил украинский авторынок в январе почти на 16,7 тыс. автомобилей, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а самой популярной импортированной моделью секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
Парламент Италии окончательно принял решение о продлении военной помощи Украине
Парламент Италии одобрил продление военной помощи Украине на один год, включая оружие, транспортные средства и оборудование для поддержки Украины в противостоянии с россией.
Скандал в Космаче: полиция Ивано-Франковской области собирается работать с людьми, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев
Полиция Ивано-Франковской области будет работать с местными громадами, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты, подобные тому, что произошло в Космаче.
С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине 902 памятника культурного наследия
С февраля 2022 года российские войска повредили более 900 объектов культурного наследия Украины, включая памятники, архитектуру и исторические здания в 17 регионах.