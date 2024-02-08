В Україні наприкінці тижня потепліє - синоптики

В Україні на більшості території наприкінці тижня очікується потепління - місцями на 7 градусів, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

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За прогнозом синоптиків, у наступні три доби, 9-11 лютого, в Україні, крім півдня, дощ і мокрий сніг, завтра в Карпатах та на Закарпатті місцями значні опади. У північній частині, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний та східний, 7-12 м/с, завтра в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 9-10 лютого у північній та східній частинах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 5° тепла (на Чернігівщині та Сумщині вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу), на решті території вночі 0-6° тепла, вдень 6-12° тепла, на Одещині та в Криму до плюс 16°.

"11 лютого в Україні, крім півдня, очікується підвищення температури на 4-7°", - повідомили синоптики.

У найспекотнішому січні за всю історію світ досяг позначки потепління на 1,7°C