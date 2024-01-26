В Украине в 2022-2023 годах было введено более 660 МВт мощностей возобновляемой энергетики

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  156772 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  183086 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  179303 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  192864 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  196754 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  168397 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  155897 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Новости по теме

В Украине в 2022-2023 годах было введено более 660 МВт мощностей возобновляемой энергетики

Несмотря на потерю значительных мощностей возобновляемой энергетики из-за российского вторжения, Украина ввела в эксплуатацию более 660 МВт новых мощностей возобновляемой энергетики в 2022-2023 годах. Страна стремится, чтобы к 2030 году возобновляемая энергетика составляла 25% ее энергетического баланса.

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В Украине в 2022-2023 годах было введено более 660 МВт мощностей возобновляемой энергетики

В Кривом Роге задержали подозреваемого, который попал в дом из РПГ

В Кривом Роге задержали ранее судимого за тяжкие преступления мужчину, который якобы обстрелял дом из РПГ. В ходе проведения оперативных мероприятий, правоохранители установили местонахождение и задержали 36-летнего стрелка.

Криминал и ЧП •   •  10873 просмотра
В Кривом Роге задержали подозреваемого, который попал в дом из РПГ

Спасатели в Днепре спасли лебедя, который примерз на водоеме

Водолазы-спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепра спасли лебедя, который застрял на ледяном водоеме. Для освобождения птицы использовали лодку и водолазное снаряжение.

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Спасатели в Днепре спасли лебедя, который примерз на водоеме

В Донецкой области россияне обстреляли Красногоровку: погибла женщина

Один мирный житель погиб и еще несколько получили ранения во время многочисленных российских артиллерийских обстрелов Красногоровки, прифронтового города в Донецкой области, что привело к призывам к эвакуации, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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В Донецкой области россияне обстреляли Красногоровку: погибла женщина

Фокус на производство дронов: Украина и Дания проведут форум оборонных индустрий

Украина и Дания проведут оборонно-промышленный форум, посвященный производству беспилотников, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Фокус на производство дронов: Украина и Дания проведут форум оборонных индустрий

Украина пригласила лидера КНР Си Цзиньпина на Глобальный саммит мира в Швейцарии

Киев пригласил президента Китая Си Цзиньпина на мирный саммит по Украине, который планируется провести в Швейцарии.

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Украина пригласила лидера КНР Си Цзиньпина на Глобальный саммит мира в Швейцарии

Арахамия предлагал президенту раскрыть данные о потерях среди военных, чтобы повысить темпы мобилизации

Глава фракции "Слуга народа" предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому обнародовать реальные военные потери для ускорения мобилизации, поскольку фактические потери ниже публичных оценок: они гораздо меньше, чем 100 тысяч человек.

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Арахамия предлагал президенту раскрыть данные о потерях среди военных, чтобы повысить темпы мобилизации

ЕС готовится исключить соглашение с рф по транзиту газа через Украину - Bloomberg

ЕС готовится к варианту не продлевать соглашение о транзите газа с россией через Украину, когда оно закончится в конце года. План будет официально представлен в марте.

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ЕС готовится исключить соглашение с рф по транзиту газа через Украину - Bloomberg

На Днепропетровщине разоблачены 17 участников "Белого братства", которые зарабатывали 50 млн грн в год на наркотиках

Украинские правоохранители обезвредили наркогруппировку "Белое братство", годовая прибыль которой составляла 50 миллионов гривен (1,8 миллиона долларов). В результате операции было проведено 17 арестов, конфисковано наркотики и оружие, а подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

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На Днепропетровщине разоблачены 17 участников "Белого братства", которые зарабатывали 50 млн грн в год на наркотиках

Полиция Бельгии нашла более 50 пакетов кокаина в офисе министра образования Валлонии

Бельгийская полиция нашла более 50 мешков кокаина в офисе министра образования Валлонии Каролины Дезир. Одного сотрудника арестовали, еще восьмерых подозревают в незаконном обороте и хранении наркотиков.

Новости Мира •   •  11500 просмотра
Полиция Бельгии нашла более 50 пакетов кокаина в офисе министра образования Валлонии