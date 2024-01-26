В Украине в 2022-2023 годах было введено более 660 МВт мощностей возобновляемой энергетики

В течение военных 2022 - 2023 годов в Украине было введено более 660 МВт новых мощностей возобновляемых источников энергии. Об этом сообщило Минэнерго, передает УНН.

Детали

В результате вторжения рф Украина потеряла значительные мощности возобновляемых источников энергии, а именно 80% ветровых электростанций и 20% солнечных. Однако несмотря на это в 2023 году около 10% электроэнергии было произведено на ВЭС и СЭС. Учитывая крупные ГЭС, доля произведенной чистой энергии достигла 20,3%, что больше чем в довоенный период.

Всего за 2023 год было введено в работу около 350 МВт ВИЭ. Это солнечные, ветровые электростанции, а также биогазовые и малые гидроэлектростанции, - говорится в сообщении.

Принятая в прошлом году Энергетическая стратегия Украины предусматривает, что мы и в дальнейшем будем продолжать курс на производство чистой энергии. Уже в 2030 году доля ВИЭ должна составлять не менее 25% в энергетическом балансе, а к 2050 году Украина должна достичь климатической нейтральности - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним

На климатическом саммите СОР28 Украина представила предварительную версию Национального плана по энергетике и климату на период 2025-2030 годов. Как сообщило министерство экономики Украины, в нем говорится об увеличении доли возобновляемых источников энергии и сокращении выбросов.

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