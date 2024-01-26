В Україні у 2022-2023 роках було введено понад 660 МВт потужностей відновлювальної енергетики

Протягом воєнних 2022 - 2023 років в Україні було введено понад 660 МВт нових потужностей відновлюваних джерел енергії. Про це повідомило Міненерго, передає УНН.

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Внаслідок вторгнення рф Україна втратила значні потужності відновлювальних джерел енергії, а саме 80 % вітрових електростанцій та 20 % сонячних. Однак незважаючи на це у 2023 році близько 10 % електроенергії було вироблено на ВЕС та СЕС. Враховуючи великі ГЕС, частка виробленої чистої енергії сягнула 20,3 %, що більше ніж в довоєнний період.

Загалом за 2023 рік було введено у роботу близько 350 МВт ВДЕ. Це сонячні, вітрові електростанції, а також біогазові та малі гідроелектростанції,- йдеться в повідомленні.

Ухвалена минулого року Енергетична стратегія України передбачає, що ми і надалі продовжуватимемо курс на виробництво чистої енергії. Вже у 2030 році частка ВДЕ має становити не менше 25% в енергетичному балансі, а до 2050 року Україна має досягти кліматичної нейтральності