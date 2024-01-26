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В Україні у 2022-2023 роках було введено понад 660 МВт потужностей відновлювальної енергетики

В Україні у 2022-2023 роках було введено понад 660 МВт потужностей відновлювальної енергетики

Київ • УНН

 • 25423 перегляди

Незважаючи на втрату значних потужностей відновлюваної енергетики через російське вторгнення, Україна ввела в експлуатацію понад 660 МВт нових потужностей відновлюваної енергетики у 2022-2023 роках. Країна прагне, щоб до 2030 року відновлювана енергетика становила 25% її енергетичного балансу.

Протягом воєнних 2022 - 2023 років в Україні було введено понад 660 МВт нових потужностей відновлюваних джерел енергії. Про це повідомило Міненерго, передає УНН.

Деталі

Внаслідок вторгнення рф Україна втратила значні потужності відновлювальних джерел енергії, а саме 80 % вітрових електростанцій та 20 % сонячних. Однак незважаючи на це у 2023 році близько 10 % електроенергії було вироблено на ВЕС та СЕС. Враховуючи великі ГЕС, частка виробленої чистої енергії сягнула 20,3 %, що більше ніж в довоєнний період.

Загалом за 2023 рік було введено у роботу близько 350 МВт ВДЕ. Це сонячні, вітрові електростанції, а також біогазові та малі гідроелектростанції,- йдеться в повідомленні.

Ухвалена минулого року Енергетична стратегія України передбачає, що ми і надалі продовжуватимемо курс на виробництво чистої енергії. Вже у 2030 році частка ВДЕ має становити не менше 25% в енергетичному балансі, а до 2050 року Україна має досягти кліматичної нейтральності 

- зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо

На кліматичному саміті СОР28 Україна презентувала попередню версію Національного плану з енергетики та клімату на період 2025-2030 років. Як повідомило міністерство економіки України, у ньому йдеться про збільшення частки відновлювальних джерел енергії та скорочення викидів. 

"Зелена" трансформація енергосектору: Україна розпочала нову програму співпраці з ООН15.01.24, 17:43 • 28482 перегляди

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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