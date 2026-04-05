В Украине уже отремонтировали 2,7 миллиона квадратных метров дорог - Свириденко

В Украине с начала года уже ликвидировали 2,7 млн кв. м повреждений на дорогах общего пользования. Об этом премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

По ее словам, в Украине продолжаются дорожные работы на международных трассах и дорогах общего пользования. Ежедневно по стране работает почти 170 бригад и более 1 500 работников.

По состоянию на сегодня выполнено около 50% текущего ремонта на трассах международного значения. Все работы по текущему ремонту на таких трассах планируют завершить до 1 мая, а основные работы - до 1 июня