В Украине уже отремонтировали 2,7 миллиона квадратных метров дорог - Свириденко
Киев • УНН
С начала года ликвидированы повреждения на дорогах общего пользования. Ремонт международных трасс планируют полностью завершить до 1 июня.
В Украине с начала года уже ликвидировали 2,7 млн кв. м повреждений на дорогах общего пользования. Об этом премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.
Детали
По ее словам, в Украине продолжаются дорожные работы на международных трассах и дорогах общего пользования. Ежедневно по стране работает почти 170 бригад и более 1 500 работников.
По состоянию на сегодня выполнено около 50% текущего ремонта на трассах международного значения. Все работы по текущему ремонту на таких трассах планируют завершить до 1 мая, а основные работы - до 1 июня
Дополнительно продолжаются мероприятия по усилению международного транспортного сообщения.
