В Україні вже відремонтували 2,7 мільйона квадратних метрів доріг - Свириденко
Київ • УНН
З початку року ліквідовано пошкодження на дорогах загального користування. Ремонт міжнародних трас планують повністю завершити до 1 червня.
В Україні від початку року вже ліквідували 2,7 млн кв. м пошкоджень на дорогах загального користування. Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише УНН.
Деталі
За її словами, в Україні тривають дорожні роботи на міжнародних трасах і дорогах загального користування. Щодня по країні працює майже 170 бригад і понад 1 500 працівників.
Станом на сьогодні виконано близько 50% поточного ремонту на трасах міжнародного значення. Усі роботи з поточного ремонту на таких трасах планують завершити до 1 травня, а основні роботи - до 1 червня
Додатково тривають заходи з посилення міжнародного транспортного сполучення.
