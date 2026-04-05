В Україні вже відремонтували 2,7 мільйона квадратних метрів доріг - Свириденко

В Україні від початку року вже ліквідували 2,7 млн кв. м пошкоджень на дорогах загального користування. Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, пише УНН.

За її словами, в Україні тривають дорожні роботи на міжнародних трасах і дорогах загального користування. Щодня по країні працює майже 170 бригад і понад 1 500 працівників.

Станом на сьогодні виконано близько 50% поточного ремонту на трасах міжнародного значення. Усі роботи з поточного ремонту на таких трасах планують завершити до 1 травня, а основні роботи - до 1 червня - йдеться у повідомленні.

Додатково тривають заходи з посилення міжнародного транспортного сполучення.

