В Украине существенно похолодает: какой будет погода 7 апреля

Во вторник, 7 апреля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, днем в Украине ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

В западных, северных, большинстве центральных областей на поверхности почвы (на Закарпатье и в воздухе) заморозки 0-3°; днем 4-9° тепла, в южной части 8-13° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 7 апреля ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха +6°...+8°.

