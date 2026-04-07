В Украине существенно похолодает: какой будет погода 7 апреля
Киев • УНН
Синоптики прогнозируют небольшие дожди и заморозки до -3 градусов на почве. В западных регионах ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
Во вторник, 7 апреля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в Украине ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.
В западных, северных, большинстве центральных областей на поверхности почвы (на Закарпатье и в воздухе) заморозки 0-3°; днем 4-9° тепла, в южной части 8-13°
В Киеве и области 7 апреля ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха +6°...+8°.
