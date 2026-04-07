В Україні істотно похолоднішає: якою буде погода 7 квітня
Київ • УНН
Синоптики прогнозують невеликі дощі та заморозки до -3 градусів на ґрунті. У західних регіонах очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.
У вівторок, 7 квітня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, вдень в Україні очікуються невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.
В західних, північних, більшості центральних областей на поверхні ґрунту (на Закарпатті і в повітрі) заморозки 0-3°; вдень 4-9° тепла, у південній частині 8-13°
У Києві та області 7 квітня очікується мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Температура повітря +6°...+8°.
