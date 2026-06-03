В Украине стартовала программа поддержки проектов распределенной генерации - Свириденко

В Украине с начала лета текущего года стартовала государственная программа поддержки проектов распределенной генерации. Отныне предприятия смогут привлекать кредиты на строительство новых генерирующих мощностей под 10% годовых. Это будет происходить благодаря компенсации части процентной ставки со стороны государства. Об этом сообщила в Telegram премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По словам главы правительства, данная программа ориентирована на крупный и средний бизнес, а также распространяется на:

проекты строительства газопоршневых и газотурбинных установок;

когенерационных установок;

объектов на биомассе и биогазе;

систем накопления энергии и другой инфраструктуры, которая повысит надежность электроснабжения предприятий и общин в условиях энергетического террора со стороны российской федерации.

Сумма финансирования — от 1 до 25 млн евро в гривневом эквиваленте, отметила Свириденко. При этом кредит можно привлечь на срок до 5 лет, а на период строительства и ввода объекта в эксплуатацию предусмотрена возможность отсрочки выплат до 12 месяцев.

Данный приоритет будет отдаваться проектам, строящимся в энергодефицитных регионах, в первую очередь в прифронтовых и приграничных с рф и беларусью областях, говорится в сообщении Свириденко. Заявку на участие в программе можно подать через 14 банков-партнеров, но со временем их количество будет увеличиваться.

Национальное учреждение развития будет осуществлять отбор и сопровождение проектов.

Напомним

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