В Украине станет теплее: ближе к выходным - почти 20 градусов

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18611 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 36616 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68848 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 219057 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125935 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394195 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313000 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214226 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244469 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255286 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.3м/с
65%
Популярные новости

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 13013 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12103 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13961 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16906 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14363 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134916 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 219058 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394195 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255874 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313000 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4810 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16952 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47399 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72754 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57801 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

В Украине станет теплее: ближе к выходным - почти 20 градусов

Киев • УНН

 • 20675 просмотра

В Украине до конца недели ожидается потепление до +14-18 градусов и солнечная погода. С 14-15 марта синоптики прогнозируют очередное похолодание.

В Украине станет теплее: ближе к выходным - почти 20 градусов

В пятницу, субботу и воскресенье будет солнечно в течение дня, ветер слабый, без осадков. Тем не менее, временное потепление сменится похолоданием в следующий период. Об этом говорится в прогнозе синоптика Наталки Диденко, передает УНН.

До конца недели в Украине будет очень тепло. В дневные часы максимальная температура воздуха достигнет +14+16, местами в центре и на юге до +18 градусов. - сообщает метеоролог на своей странице в соцсети.

По словам Диденко, в ближайшие будние дни ветер еще сохранится, причем речь идет о штормовых порывах до 15-20 метров в секунду. Но в течение 7, 8 и 9 марта стихнет и будет умеренным или даже небольшим.

В Киеве 6-го марта:

  • без осадков,
    • ветер сильный, порывистый,
      • дневная температура воздуха до +15 градусов.

        По информации Диденко, в пятницу, субботу и воскресенье будет сухо, ясно, ветер ослабнет и, также, ожидается солнечная погода в течение дня:

        В пятницу +15 градусов - в субботу и воскресенье немного прохладнее, +10+12 градусов. Ближайшее похолодание в Украине ожидается с 14-15 марта.

        - пишет Диденко

        Ближайшее похолодание в Украине ожидается с 14-15 марта, предупреждает синоптикиня.

        Напоминаем

        УНН передавал, что в Украине ожидается весеннее потепление с середины недели, температура поднимется до +10...+17 градусов. 4 марта будет сухо, с сильным ветром до 15-20 м/с и температурой от +2 до +12 градусов.

        Весеннее потепление в Украине: синоптики рассказали, где в среду будет наиболее комфортно05.03.25, 06:50 • 17729 просмотров

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        ОбществоКиев
        Украина
        Brent
        $66.30
        Bitcoin
        $83,972.50
        S&P 500
        $5,096.39
        Tesla
        $240.21
        Газ TTF
        $36.40
        Золото
        $3,057.44
        Ethereum
        $1,819.49