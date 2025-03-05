В Украине станет теплее: ближе к выходным - почти 20 градусов
Киев • УНН
В Украине до конца недели ожидается потепление до +14-18 градусов и солнечная погода. С 14-15 марта синоптики прогнозируют очередное похолодание.
В пятницу, субботу и воскресенье будет солнечно в течение дня, ветер слабый, без осадков. Тем не менее, временное потепление сменится похолоданием в следующий период. Об этом говорится в прогнозе синоптика Наталки Диденко, передает УНН.
До конца недели в Украине будет очень тепло. В дневные часы максимальная температура воздуха достигнет +14+16, местами в центре и на юге до +18 градусов. - сообщает метеоролог на своей странице в соцсети.
По словам Диденко, в ближайшие будние дни ветер еще сохранится, причем речь идет о штормовых порывах до 15-20 метров в секунду. Но в течение 7, 8 и 9 марта стихнет и будет умеренным или даже небольшим.
В Киеве 6-го марта:
- без осадков,
- ветер сильный, порывистый,
- дневная температура воздуха до +15 градусов.
По информации Диденко, в пятницу, субботу и воскресенье будет сухо, ясно, ветер ослабнет и, также, ожидается солнечная погода в течение дня:
В пятницу +15 градусов - в субботу и воскресенье немного прохладнее, +10+12 градусов. Ближайшее похолодание в Украине ожидается с 14-15 марта.
Ближайшее похолодание в Украине ожидается с 14-15 марта, предупреждает синоптикиня.
Напоминаем
УНН передавал, что в Украине ожидается весеннее потепление с середины недели, температура поднимется до +10...+17 градусов. 4 марта будет сухо, с сильным ветром до 15-20 м/с и температурой от +2 до +12 градусов.
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