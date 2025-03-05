Весеннее потепление в Украине: синоптики рассказали, где в среду будет наиболее комфортно
Киев • УНН
В Украине 5 марта ожидается потепление до +7+16 градусов, на западе до +16. Прогнозируется сильный ветер до 15-20 м/с, небольшой дождь возможен на востоке страны.
В Украине в среду, 5 марта, ожидается ощутимое потепление, значительных осадков не предсказывается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Температура воздуха в течение дня составит +7+16 градусов, на западе до +10+16 градусов, в восточной части ожидается +5+9 градусов.
В то же время синоптики прогнозируют сильный ветер с штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.
Осадки маловероятны, лишь в Полтавской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях местами возможен небольшой дождь.
В Киеве и области без осадков, облачно с прояснениями, +11+13 градусов.
Всемирный день энергоэффективности и День рождения степлера: что отмечают 5 марта05.03.25, 05:24 • 19252 просмотра