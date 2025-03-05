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Весеннее потепление в Украине: синоптики рассказали, где в среду будет наиболее комфортно

Киев • УНН

 • 17729 просмотра

В Украине 5 марта ожидается потепление до +7+16 градусов, на западе до +16. Прогнозируется сильный ветер до 15-20 м/с, небольшой дождь возможен на востоке страны.

Весеннее потепление в Украине: синоптики рассказали, где в среду будет наиболее комфортно

В Украине в среду, 5 марта, ожидается ощутимое потепление, значительных осадков не предсказывается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Температура воздуха в течение дня составит +7+16 градусов, на западе до +10+16 градусов, в восточной части ожидается +5+9 градусов.

В то же время синоптики прогнозируют сильный ветер с штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Осадки маловероятны, лишь в Полтавской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях местами возможен небольшой дождь.

В Киеве и области без осадков, облачно с прояснениями, +11+13 градусов.

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