Весняне потепління: синоптики розповіли, де у середу буде найкомфортніше

В Україні у середу, 5 березня, очікується відчутне потепління, значних опадів не передбачається. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Температура повітря протягом дня становитиме +7+16 градусів, на заході до +10+16 градусів, у східній частині очікується +5+9 градусів.

Водночас синоптики прогнозуєть сильний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Опади малоймовірні, лише на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині місцями можливий невеликий дощ.

У Києві та області без опадів, хмарно з проясненнями, +11+13 градусів.

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