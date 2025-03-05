Весняне потепління: синоптики розповіли, де у середу буде найкомфортніше
Київ • УНН
В Україні 5 березня очікується потепління до +7+16 градусів, на заході до +16. Прогнозується сильний вітер до 15-20 м/с, невеликий дощ можливий на сході країни.
В Україні у середу, 5 березня, очікується відчутне потепління, значних опадів не передбачається. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Температура повітря протягом дня становитиме +7+16 градусів, на заході до +10+16 градусів, у східній частині очікується +5+9 градусів.
Водночас синоптики прогнозуєть сильний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.
Опади малоймовірні, лише на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині місцями можливий невеликий дощ.
У Києві та області без опадів, хмарно з проясненнями, +11+13 градусів.
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