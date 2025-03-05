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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35215 перегляди

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Весняне потепління: синоптики розповіли, де у середу буде найкомфортніше

Київ • УНН

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В Україні 5 березня очікується потепління до +7+16 градусів, на заході до +16. Прогнозується сильний вітер до 15-20 м/с, невеликий дощ можливий на сході країни.

Весняне потепління: синоптики розповіли, де у середу буде найкомфортніше

В Україні у середу, 5 березня, очікується відчутне потепління, значних опадів не передбачається. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Температура повітря протягом дня становитиме +7+16 градусів, на заході до +10+16 градусів, у східній частині очікується +5+9 градусів.

Водночас синоптики прогнозуєть сильний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Опади малоймовірні, лише на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині місцями можливий невеликий дощ.

У Києві та області без опадів, хмарно з проясненнями, +11+13 градусів.

Всесвітній день енергоефективності та День народження степлера: що відзначають 5 березня05.03.25, 05:24 • 19256 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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